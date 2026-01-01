  1. الرئيسية
نتنياهو : معبر رفح لن يفتح الا بعد تنفيذ هذا الشرط ..

الثلاثاء 06 يناير 2026 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو : معبر رفح لن يفتح الا بعد تنفيذ هذا الشرط ..



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه توصل إلى تفاهمات مع الإدارة الأميركية، بعدم فتح معبر رفح حتى يتم استعادة جثة المحتجز الأخير من قطاع غزة، الإسرائيلي ران غويلي، الذي يعمل في سلك الشرطة.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي ضمن التنسيق بين تل أبيب وواشنطن لضمان الشروط الأمنية قبل السماح بفتح المعبر الحيوي لعبور المدنيين والبضائع.

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تعتزم أيضا تحديد مهلة لحركة حماس بشأن مسألة نزع السلاح، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة المهلة أو آليات تنفيذها.

