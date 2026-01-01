  1. الرئيسية
مصر تتهم إسرائيل بـ”التلاعب” بخطة ترامب وتؤكد حدوث تقدم بخطة إشراك السلطة في إدارة معبر رفح

الثلاثاء 06 يناير 2026 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تتهم إسرائيل بـ"التلاعب" بخطة ترامب وتؤكد حدوث تقدم بخطة إشراك السلطة في إدارة معبر رفح



غزة / سما /

 قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان،  إن هناك تقدما في إشراك السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح.

وأوضح رشوان، في حديثه لـ”سكاي نيوز عربية”، أن هناك تقدما نسبيا في مسألة فتح معبر رفح، وإشراك السلطة في إدارته، مستدلا في ذلك باللقاءات الأخيرة بين مسؤولين في السلطة الفلسطينية وحسن رشاد، رئيس المخابرات المصرية.

 
وأكد أن هذا اللقاء يشير إلى وجود ترتيبات لإشراك السلطة في إدارة المعبر، الذي يندرج في المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
 
وأوضح رشوان أن إشراك السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح، رغم المعارضة الإسرائيلية لذلك، “أمر واقعي”، مضيفا أنه لا توجد أي هيئة لتسيير المعبر، خصوصا أن الحكومة التكنوقراطية التي ستسير القطاع لم تُؤسس بعد، وفتح المعبر يجب أن يتم قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية.
 
وتابع: “فإما أن يؤجل فتح المعبر نهائيا إلى المرحلة الثانية حيث ستشكل الحكومة التكنوقراطية، أو أن يفتح المعبر كاستكمال للمرحلة الأولى، وأن يتاح للسلطة الفلسطينية إدارة المعبر مع وجود إسرائيلي في مناطق أمنية للمراقبة عن بعد”.

وأشار رشوان إلى أن الجانب الإسرائيلي “يتلاعب” بخطة ترامب ويختزل ما تبقى منها في نزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.

وأكد أن السلطة تعلم أن هذه المرحلة مهمة لها، مشيرا إلى أن السماح لها بإدارة المعبر هو انتصار لها في وجه إسرائيل التي طالما عارضت إشراك السلطة في مستقبل غزة.
 
وقال رشوان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “يحاول تأجيل تأسيس الحكومة التكنوقراطية المكوّنة من فلسطينيين مستقلين غير منتمين، لأنه يعلم أن هذه اللجنة ستمهد لإنشاء هيئة فلسطينية منتخبة لتسيير القطاع، وقد تكون السلطة الفلسطينية ممثلة داخل تلك الهيئة”.

وزاد: “السلطة الفلسطينية والفصائل ليسوا مستعجلين بشأن المراحل المقبلة، ولكن نتنياهو هو المستعجل لإفساد الاتفاق”.

