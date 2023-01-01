جندي إسرائيلي يطلق النار عشوائيا في غزة بزعم الاحتفال بالعام الجديد

القدس المحتلة / سما /

أطلق جندي إسرائيلي النار عشوائيا في قطاع غزة، "بزعم الاحتفال بالعام الميلادي الجديد"، الاثنين.

ويظهر الجندي في مقطع فيديو وهو يقف في موقع أمامه أسلاك شائكة ويطلق النار من رشاشه عشوائيا.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه جندي من لواء غولاني وهو يوثّق نفسه أثناء إطلاقه النار من رشاش بصورة عشوائية صوب قطاع غزة، بزعم الاحتفال برأس السنة الجديدة.

وأضافت: "قام الجندي بنشر الفيديو على حسابه الشخصي"، دون مزيد من تفاصيل عن هويته.

ونقلت عن مكتب متحدث الجيش الإسرائيلي قوله إن الجندي "تصرّف خلافًا للأوامر والتعليمات".

وتابع المكتب: "ستخضع الحادثة لتحقيق معمّق، وعلى ضوء نتائجه ستُتخذ الإجراءات اللازمة بحق الجندي".

ومنذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وثق عسكريون إسرائيليون أنفسهم وهم يرتكبون انتهاكات وجرائم واسعة في القطاع دون أن تعلن تل أبيب عن معاقبتهم.

وبدعم أمريكي خلّفت الإبادة الإسرائيلية بغزة أكثر من 71 ألف قتيل و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع كلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وبدأ في 10 أكتوبر الماضي سريان وقف لإطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، لكن الأخيرة تخرقه يوميا مما أسفر عن مقتل 420 فلسطينيا وإصابة ألف و184، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع الأحد.