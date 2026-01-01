مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس ومستوطنون يجرفون أراض بالظاهرية

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، شملت اقتحام وتفتيش منازل الفلسطينيين وأماكن عملهم، بينما واصلت عصابات المستوطنين تنفيذ اعتداءاتها على البلدات والممتلكات تحت حماية الجيش.

وأفاد نادي الأسير باعتقال الشاب وليد سويلم بعد مداهمة منزله في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، وكذلك اعتقال الشاب فادي نعيم صباح الثلاثاء من بلدة كوبر شمال رام الله أثناء مروره عبر "بوابة النبي صالح".

كما داهمت قوات الاحتلال محطة التميمي للمحروقات في بلدة حوارة جنوبي نابلس، واعتقلت راغد الجاغوب وابنه عماد من بيتا، إضافة إلى عبد الرحيم صنوبر من قرية يتما ومشهور القريوتي من قريوت.

وشملت الحملة مداهمات لمنازل أسرى محررين في بلدة الشيوخ شمالي شرق الخليل، وتفتيش منزل الأسير المحرر عامر إبراهيم حلايقة الذي أفرج عنه قبل أيام بعد قضائه نحو عامين في السجون الإسرائيلية، بينما تم التحقيق ميدانيًا مع المحرر بيص محمد حلايقة دون اعتقاله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حوسان غرب بيت لحم وبلدة الخضر جنوبها، بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل، وقرية مادما جنوب نابلس، وبلدة عناتا شمال القدس المحتلة، ضمن الحملة الأمنية الواسعة.

مستوطنون يشقون طريقا استيطانيا جديدا في الظاهرية جنوب الخليل

في سياق اعتداءات عصابات المستوطنين على الفلسطينيين، جرف مستوطنون مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين في بلدة الظاهرية جنوب الخليل وبدأوا بشق طريق استيطاني جديد في منطقة الدير جنوب شرق البلدة، على أراضي عائلة أبو شرخ.

ويتفرع الطريق الجديد من طريق استيطاني سابق أنشأته قوات الاحتلال قبل نحو عشرة أيام في المنطقة نفسها، بطول يزيد على ستة كيلومترات، يمتد من منطقة زنوتا شرق البلدة إلى منطقتي السروات والدير جنوب شرق الظاهرية، وهي مناطق تشهد اقتحامات متكررة من مجموعات المستوطنين.