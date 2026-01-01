  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النيابة العامة تمدد توقيف الناطق باسم وزارة المالية الفلسطينية

الثلاثاء 06 يناير 2026 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة العامة تمدد توقيف الناطق باسم وزارة المالية الفلسطينية



رام الله/سما/

قررت النيابة العامة الفلسطينية، تمديد توقيف الناطق الإعلامي باسم وزارة المالية 24 ساعة على ذمة التحقيق.

وأفادت قناة "العربي الجديد"، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت الناطق الإعلامي للوزارة (ع. ب)، وهو برتبة مدير عام، في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد، من منزله في رام الله، علمًا بأنه المعتقل الرابع من الوزارة.

ووفق المعلومات، فإن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بقيادة جهاز الاستخبارات ونيابة مكافحة الفساد، تقود تحقيقًا داخل وزارة المالية منذ هرب رئيس هيئة المعابر نظمي مهنا قبل نحو ثلاثة شهور.

وأكدت المصادر أنه يتم التحقيق في القضية بملفات متشابكة، تتقاطع فيها مسؤوليات هيئة المعابر مع وزارة المالية ورجال أعمال.

وكانت المحكمة المختصة بجرائم الفساد ورئيس نيابة جرائم الفساد الفلسطينية، قد قررا مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استدعاء مهنا، الموجود خارج البلاد قبل ذلك بأسبوعين من الاستدعاء.

وقررت المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد استدعاء مهنا و15 شخصًا آخر في القرار ذاته، منهم زوجته، وسبعة من أولاده وبناته، منهم ابنه سفير فلسطين في ألبانيا سامي مهنا، والذي تم إنهاء مهامه لاحقًا، إضافة إلى نجل آخر لمهنا تم استدعاؤه، وأيضًا مرافق مهنا، وأربعة من موظفي قسم المحاسبة على المعابر، ورجل أعمال.

كما قررت محكمة خاصة بالفساد مصادرة أمواله وأموال زوجته وعدد من أبنائه، بينهم نجله سامي، وكذلك عدد من مرافقيه.

بعد ذلك، أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا بتعيين أمين قنديل مديرًا عامًا لهيئة المعابر والحدود خلفًا لمهنا، الذي يُعتبر الآن فارًا من العدالة.

كما أوقفت الحكومة الفلسطينية وزير النقل والمواصلات، طارق زعرب، عن عمله، ولاحقًا قُبِلت استقالته، في أعقاب تحقيقات تجريها النيابة العامة حول شبهات اختلاس مالي، وتم رفع الحصانة عنه، وكذلك استقالة وزير المالية، عمر البيطار، من منصبه، وإجراء تعديل وزاري من الرئيس محمود عباس.

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري : ضوء أخضر أمريكي "لإسرائيل" لتنفيذ " مهام خاصة " في غزة

تحليلات اسرائيلية : سياسة ترامب تجاه فنزويلا قد تتكرر ضد إسرائيل ونتنياهو

سنعترف بجنوب اليمن ..إسرائيل : ارض الصومال ركيزة أساسيةً لتعزيز أمننا وقوتنا العسكريّة وتهجير الغزيين ..

ضابط فنزويلي رفيع يكشف سر نجاح العملية الأمريكية في القبض على مادورو

وزير "إسرائيلي" : تاكر كارلسون بات أكبر تهديد لنا في الولايات المتحدة

مصر ترفض عرضا استثماريا إماراتيا مثيرا

نتنياهو يهدد : توافق إسرائيلي–أمريكي لمنع طهران من امتلاك "النووي" وتفكيك سلاح حماس

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية : إسرائيل لم تعط تعليمات بفتح معبر رفح.. وترامب لم يطلب ذلك

نتنياهو يهدد : توافق إسرائيلي–أمريكي لمنع طهران من امتلاك "النووي" وتفكيك سلاح حماس

الإعلام العبري : ضوء أخضر أمريكي "لإسرائيل" لتنفيذ " مهام خاصة " في غزة

75c8bd07-2f04-45b1-a3be-303985bfef92

شهيدان وأربع اصابات بقصف إسرائيلي لـ "مواصي القرارة" غرب خانيونس

IMG_3240

الرئاسة المصرية تعلن تطابق المواقف مع السعودية بشأن وحدة السودان واليمن والصومال

الاتصالات الفلسطينية