شرطة الإحتلال تطلب من النيابة العامة فتح تحقيق ضد النائب أحمد الطيبي

القدس المحتلة / سما /

طالبت الشرطة من النيابة العامة الإسرائيلية، فتح تحقيق ضد رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير د. أحمد الطيبي، بدعوى "إهانة" المتحدث باسم الشرطة خلال مقابلة تلفزيونية على القناة "13"، ووصفه فيها بأنه تعيين سياسي وأنه"صفر".

وجاء في بيان الشرطة أنها "تُدين بشدة التصريحات المهينة التي وجهها النائب أحمد الطيبي تجاه المتحدث باسمها، وتعتبرها تشهيرًا ومخالفة جنائية تندرج تحت بند "إهانة موظف جمهور" وسيتم التعامل معها قانونيًا".

وأضاف البيان أن الشرطة "تؤكد أنها لن تتغاضى عن أي تطاول يمس كرامة أفرادها وضباطها الذين يسهرون على أمن كافة المواطنين، رافضةً استغلال الحصانة البرلمانية للإساءة للمؤسسة الأمنية".

وطالبت الشرطة النائب الطيبي باعتذار علني للمتحدّث باسمها وقالت إنها لن تسكت على "تصريحاته المهينة".

من جانبه، قال المتحدث باسم العربية للتغيير، إن "هذا المتحدث الفاشل يرقص على دماء المرحوم محمد ترابين الصانع ويتهجم على النائب احمد الطيبي لأنه وصف قتل محمد ترابين بأنه إعدام. والكل يعرف أنه ناشط ليكود فاشل وتم تعيينه ناطقا للشرطة برتبة فاشل بدرجة الصفر".

وتابع أن "المشكلة هي جريمة القتل البشعة في ترابين وسلوك شرطة بن غفير في النقب وليس وصف الدكتور الطيبي لها".