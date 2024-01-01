هجوم جديد لقوات “قسد” بالمُسيرات على مواقع عسكرية سورية في ريف حلب وحديث عن إصابات..

دمشق/وكالات/

أعلنت وزارة الدفاع السورية، الاثنين، إصابة 3 عسكريين في هجوم بطائرات مسيرة بريف محافظة حلب (شمال)، نفذه تنظيم “واي بي جي/ بي كي كي” المعروف باسم “قسد”، وتوعدت بالردّ.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة أنه “ضمن تصعيدها المستمر على نقاط الجيش بمختلف مناطق الجمهورية، استهدفت قسد بالطائرات المسيرة حاجزا للشرطة العسكرية قرب نقاط انتشار الجيش بمحيط بلدة دير حافر شرق حلب”.

وأوضحت أن الاستهداف أسفر عن “إصابة 3 جنود وعطب آليتين”.

وأكدت الوزارة أن “الجيش العربي السوري سيردّ على هذا الاعتداء بالطريقة المناسبة”، دون ذكر تفاصيل أكثر.

ولاحقا، نقلت قناة الإخبارية السورية” عن مصدر عسكري لم تسمع، قوله: “إن الجيش العربي السوري بدأ باستهداف مصادر إطلاق الطائرات المسيرة التابعة لقسد بمحيط دير حافر شرقي حلب وذلك بعد تحديد موقع إطلاق الطائرات”.

وأشار المصدر أن “هجمات قسد عبر الطائرات المسيرة أدت لوقوع أكثر من 6 إصابات بين صفوف الأهالي والشرطة العسكرية”، ‏وبين أن “رد الجيش سيكون محدودا”.

والأحد، أفادت الإخبارية بانعقاد اجتماعات في العاصمة دمشق مع تنظيم “قسد” بحضور زعيمه مظلوم عبدي، لمتابعة تنفيذ اتفاق 10 مارس/ آذار 2025، موضحة أنها “لم تُسفر عن نتائج ملموسة”.

وتواصل “قسد” المماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وزعيم التنظيم، فرهاد عبدي شاهين المعروف باسم “مظلوم عبدي”.

ويشمل الاتفاق دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا في إدارة الدولة، وفتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس الشرع، جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد وبسط كامل سيطرتها، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد الذي استمر 24 سنة في الحكم.