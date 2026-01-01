نتنياهو استعان ببوتين لنقل رسالة “طمأنة” لطهران بعدم نية “تل أبيب” مهاجمتها خوفًا من هجوم إيراني مُفاجئ

القدس المحتلة/سما/

كشفت هيئة البث العبرية عن، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنقل رسالة طمأنة لإيران بعدم نية تل أبيب مهاجمتها، وذلك خشية ضربة استباقية من طهران.

ونقلت الهيئة (رسمية) عن مصادر دبلوماسية (لم تسمها) أن نتنياهو طلب من بوتين إيصال رسائل “طمأنة” إلى إيران مفادها، أن إسرائيل لا تعتزم مهاجمتها.

وأضافت أن الرسائل نقلت مؤخرا إلى إيران، من بينها مكالمات هاتفية بين نتنياهو وبوتين، خشية أن تقدم طهران على مهاجمة إسرائيل بهدف استباق ضربة إسرائيلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الرئيس الروسي كان أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنه طُلب منه إيصال رسالة إلى إيران مفادها أن إسرائيل “غير معنية بالتصعيد”.

ونقلت وكالة “تاس” للأنباء الروسية آنذاك عن بوتين الذي كان يزور طاجيكستان قوله: “نواصل إجراء محادثات مع إسرائيل، ونتلقى إشارات من القيادة الإسرائيلية تطلب منا إيصال رسالة إلى أصدقائنا الإيرانيين، مفادها أن إسرائيل تسعى إلى تسوية وليست معنية بأي نوع من الصراع”، وفق هيئة البث.

في المقابل، قال نتنياهو في وقت سابق الاثنين، في كلمة له بالكنيست (البرلمان) إن “إسرائيل وجهت رسالة إلى إيران مفادها أنه إذا تعرضت إسرائيل للهجوم، فإن العواقب ستكون وخيمة”.

وذكرت هيئة البث، أن هناك تخوفا داخل إسرائيل من سوء تقدير إيراني قد يؤدي إلى هجوم بدافع الخشية من التعرض لضربة إسرائيلية.

وخلال الفترة الأخيرة، أجرت المستويات السياسية والأمنية الإسرائيلية نقاشات حول قضايا أمنية مختلفة، وكان من بينها أيضًا الملف الإيراني.

وتزايد الحديث في الإعلام العبري مؤخرا عن ضربة إسرائيلية مرتقبة على إيران، على خلفية “إعادة طهران بناء برنامجها للصواريخ الباليستية”.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الألد لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وهجمات سيبرانية.

وفي يونيو/ حزيران الماضي شنت إسرائيل بدعم أمريكي حربا على إيران استمر 12 يوما، وردت عليها طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.