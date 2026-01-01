نتنياهو يهدد : توافق إسرائيلي–أمريكي لمنع طهران من امتلاك "النووي" وتفكيك سلاح حماس

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن حكومته تتبنى موقفًا مشتركًا مع الإدارة الأميركية يمنع إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي أو تطوير قدراتها الصاروخية، مشددا على أن هذا الموقف "قائم وثابت".

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال جلسة خاصة في الكنيست عُقدت بطلب من المعارضة إثر جمع توقيعات 40 عضو كنيست، خُصصت لمناقشة زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة ولقائه مع الرئيس الأميركي.

وأوضح نتنياهو أنه بحث مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، جملة من القضايا الإقليمية والأمنية، على رأسها الحرب على غزة، وملف الأسرى، إضافة إلى إيران ولبنان وسورية وقضايا إقليمية أخرى.

وقال نتنياهو في هذا السياق: "ترامب شدد على الالتزام المشترك بيننا بتجريد حماس من سلاحها ونزع قدراتها العسكرية، وعلى ضرورة إعادة آخر مختطف من قطاع غزة"، في إشارة إلى جثة الرهينة الإسرائيلي الأخير المحتجزة بالقطاع.

وفي ما يتعلق بإيران، شدد نتنياهو على أن الطرفين عبّرا عن موقف حازم تجاه طهران، وقال: "ترامب وأنا عبّرنا عن موقف صارم: لن نسمح لإيران بإعادة تأهيل صناعة الصواريخ الباليستية لديها، وبالتأكيد لن نسمح لها بتجديد برنامجها النووي".

وأضاف: "هذا موقف مشترك، ولا يزال قائمًا".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل حول حدود التنسيق الإسرائيلي–الأميركي في الملفات الإقليمية، لا سيما في ما يتصل بالبرنامج النووي الإيراني وتداعيات الحرب على غزة.

وشنّ نتنياهو هجومًا حادًا على قوى المعارضة، متهمًا إياها بأنها "معارضة متطرفة وراديكالية" تنتهج، بحسب تعبيره، موقفًا تلقائيًا يقوم على معارضة كل قرار تتخذه الحكومة الإسرائيلية، "بغضّ النظر عن المصالح القومية".

وفي المقابل، عدّد نتنياهو ما وصفه بـ"إنجازات حكومته خلال الحرب"، مشيرًا إلى مكاسب عسكرية وسياسية، إلى جانب ما اعتبره "إنجازات اقتصادية" بما في ذلك انحسار البطالة وتراجع التضخم وصفقة الغاز مع مصر والاستثمارات في قطاع الهايتك.

ودافع نتنياهو خلال خطابه أيضًا عن مشروع قانون التجنيد الذي يدفع به ائتلافه الحكومي، والذي يمنح إعفاءً لطلاب المعاهد التوراتية من حلفائه الحريديين من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي. ورفض نتنياهو توصيف المعارضة للمشروع على أنه "قانون التهرّب من التجنيد".