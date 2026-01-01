ضابط فنزويلي رفيع يكشف سر نجاح العملية الأمريكية في القبض على مادورو

كاراكاس/ وكالات/

أرجع ضابط فنزويلي رفيع المستوى نجاح العملية الأمريكية في كاراكاس واختطاف الرئيس نيكولاس مادورو إلى التفوق التكنولوجي الأمريكي وخاصة في مجال الاتصالات والملاحة عبر الأقمار الصناعية.

وقال إدغار أليخاندرو لوغو بيريرا، مقدم في صفوف الاحتياط النشط بالجيش الفنزويلي، في تصريح لوكالة "نوفوستي": "كان الهجوم عملا أمريكيا مخططا بدقة، يشبه ضربة جراحية، وتم بفضل الدعم الهائل من قدراتهم الاستراتيجية في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية".

وأضاف أن القوات الأمريكية "استخدمت على نطاق واسع أنظمة الملاحة والتموضع عبر الأقمار الصناعية"، موضحا أن "أي عملية بهذا الحجم في العصر الحديث لا يمكن تنفيذها دون اتصالات فضائية عالية الجودة، وتحديد دقيق للإحداثيات الجغرافية، ومعلومات استخباراتية ميدانية دقيقة".

وجاءت تصريحات لوغو بعد زيارته إلى القاعدة العسكرية "فورتي تيونا"، التي يُزعم أنها كانت نقطة انطلاق العملية التي نُفّذ منها اختطاف مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

في غضون ذلك، أثارت العملية جدلا واسعا داخل الولايات المتحدة، حيث وصفها عدد من المشرّعين الديمقراطيين بأنها "غير قانونية"، مشيرين إلى أن الكونغرس لم يُمنح فرصة لإقرارها، وانتقدوا غياب خطة واضحة لما بعد العملية.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن "تضامنها الكامل مع شعب فنزويلا" و"قلقها البالغ" إزاء التقارير التي تفيد بالترحيل القسري للرئيس مادورو وزوجته، داعية إلى "الإفراج الفوري عنهما" و"الامتناع عن أي خطوات قد تؤدي لمزيد من التصعيد في الوضع المتفجّر".