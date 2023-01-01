اليونيسف: ألف من الكوادر التعليمية و 20 ألف طالب استشهدوا خلال حرب الإبادة بغزة

غزة /سما/

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" عن أرقام مأساوية تظهر حجم الكارثة التعليمية التي يشهدها قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن نظام التعليم في القطاع بات شبه منهار.

وفي تصريحات صحفية، قال المتحدث باسم اليونيسف في فلسطين إن نحو 638 ألف طفل في غزة فقدوا مقاعدهم الدراسية بسبب الحرب، بينما تعرضت 98% من مدارس القطاع للتدمير أو لأضرار جسيمة، ما يجعل عودة التعليم شبه مستحيلة في المدى القريب.

وأضاف أن نحو ألف من الكوادر التعليمية استشهدوا خلال الحرب، إلى جانب ما يقارب 20 ألف طالب، وهو ما اعتبره "ثمنًا باهظًا يدفعه أطفال غزة على حساب حقهم في الحياة والتعليم".

وأكد المتحدث أن منع إدخال المواد الدراسية والمستلزمات التعليمية منذ بداية الحرب يشكّل تحديًا خطيرًا، إضافة إلى أن وجود آلاف المواد غير المنفجرة في محيط المدارس والمناطق السكنية يشكّل تهديدًا حقيقيًا لأي محاولات لاستئناف الدراسة.

وطالبت اليونيسف بضرورة تأمين بيئة آمنة وتعليمية عاجلة للأطفال في غزة، مشددة على أن التعليم حق أساسي لا يمكن حرمان الأطفال منه تحت أي ظرف.

ودعت إلى تحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين عن استهداف المدارس وقتل الطلبة والمعلمين، كما ناشدت المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لوقف الكارثة الإنسانية في القطاع.