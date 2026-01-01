  1. الرئيسية
الإثنين 05 يناير 2026 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري : ضوء أخضر أمريكي "لإسرائيل" لتنفيذ " مهام خاصة " في غزة



القدس المحتلة/سما/

كشفت هيئة البث "الاسرائيلية" في ساعة متأخرة الليلة الماضية ، أن هناك ضوء أخضر أمريكي "لإسرائيل" لتنفيذ "مهام خاصة" في غزة.

تصريحات هيئة البث "الاسرائيلية" بعد اجتماع أمني دام لأكثر من أربعة ساعات ، زعمت المصادر انه لتقييم المحاور الأربعة غزة ولبنان وسوريا وايران .

ومن المقرر ان يجتمع  الكابينت الخميس القادم  لبحث ملفات غزة ولبنان وإيران وفقا للقناة الـ14 العبرية .

مسؤول رفيع المستوى عقب انتهاء اجتماع نتنياهو وترامب صرح ، أن عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة لن تبدأ قبل أن تتخلى الحركة عن سلاحها، ولا مرحلة ثانية دون نزع السلاح، ولن يدخل أي جندي تركي إلى غزة.

