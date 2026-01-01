الرئاسة المصرية تعلن تطابق المواقف مع السعودية بشأن وحدة السودان واليمن والصومال

القاهرة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية تكثيف التنسيق المصري السعودي، إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأزمات الجارية في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي يوم الاثنين، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، والأمير مصعب بن محمد الفرحان مستشار الوزير للشئون السياسية، والسفير صالح بن عيد الحصيني سفير السعودية في القاهرة.

وأوضح السفير محمد الشناوي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس السيسي رحَّب بوزير الخارجية السعودي، وطلب نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيدًا بجهود القيادة السعودية الحكيمة في تحقيق التنمية والرخاء بالمملكة الشقيقة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع السعودية في مختلف المجالات، ومرحبًا بالجهود الجارية لترتيب الانعقاد الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.

ومن جانبه، نقل الأمير فيصل بن فرحان تحيات وتقدير الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى الرئيس السيسي، مؤكدًا حرص السعودية على تعزيز العلاقات الراسخة مع مصر وتكثيف التشاور السياسي بين البلدين الشقيقين.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن اللقاء تناول عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وشهد تأكيدًا بتطابق الموقف المصري السعودي بضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة، بما يحافظ على وحدة وسيادة الدول وسلامة أراضيها، لاسيما في السودان واليمن والصومال وقطاع غزة.

وثمَّن الرئيس السيسي جهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكوِّنات الجنوبية اليمنية؛ للحوار حول القضية الجنوبية.