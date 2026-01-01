نقل مادورو مكبلا إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن

واشنطن/سما/

نقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مكبلا بالأصفاد أثناء نقله إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن من مركز الاحتجاز الذي كان محتجزا فيه.

وشوهد موكب ينقل مادورو وهو يغادر مركز الاحتجاز المركزي في بروكلين، نيويورك، حيث كان محتجزا خلال اليومين الماضيين على خلفية اتهامات تتعلق بالمخدرات والأسلحة.

ومن المقرر أن يمثل مادورو وزوجته سيليا فلوريس أمام محكمة في نيويورك في وقت لاحق يوم الاثنين، قرابة منتصف النهار بتوقيت الولايات المتحدة، في إجراء قانوني إلزامي، ومن المرجح أن يطلق معركة قانونية طويلة حول ما إذا كان يمكن محاكمته في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يطعن محامو مادورو في قانونية اعتقاله، مجادلين بأنه يتمتع بالحصانة بصفته رئيس دولة ذي سيادة.

لائحة اتهام من 25 صفحة نشرت يوم السبت تتهم مادورو وآخرين بالعمل مع عصابات مخدرات لتسهيل شحن آلاف الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وقد يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانتهم.

ولم يكن واضحا حتى يوم الأحد ما إذا كان مادورو قد عين محاميا في الولايات المتحدة حتى الآن.