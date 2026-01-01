  1. الرئيسية
"فتح" تنعى عضو مجلسها الثوري المناضل الوطني أسامة النجار

الإثنين 05 يناير 2026 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" تنعى عضو مجلسها الثوري المناضل الوطني أسامة النجار



رام الله/سما/

 نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" المناضل أسامة النجار، عضو المجلس الثوري للحركة ورئيس اتحاد نقابات المهن الصحية والوكيل المساعد لشؤون المهن الطبية المساندة في وزارة الصحة، الذي وافته المنية، يوم الإثنين، بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني والتنظيمي.

وأكدت "فتح" في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، أن الفقيد كان مثالا للمناضل الملتزم بقضايا شعبه، وأسهم على مدار سنوات طويلة في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني سواء من خلال موقعه التنظيمي في حركة "فتح" أو عبر دوره الوطني والنقابي والمهني، وشغل مناصب قيادية في القطاع الصحي، حيث كان وكيلا مساعدا في وزارة الصحة، وحاضرا في ميادين العمل الوطني والاجتماعي.

وأضافت "فتح" أن رحيل المناضل أسامة النجار يشكل خسارة وطنية وتنظيمية، إذ عرف بإخلاصه، وحرصه الدائم على وحدة الحركة، والدفاع عن المشروع الوطني الفلسطيني، ومساندة حقوق شعبنا المشروعة.

ويُعد النجار من الشخصيات البارزة في قطاع الصحة والعمل النقابي، حيث لعب دورًا مهمًا في متابعة قضايا العاملين في المهن الصحية والدفاع عن حقوقهم، إلى جانب مهامه الرسمية في وزارة الصحة

