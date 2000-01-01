للمرة الـ67.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة بقضية الفساد

القدس المحتلة / سما /

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، للمرة الـ67، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للرد على تهم الفساد الموجهة إليه في ما يسمى “الملف 4000”.

وكانت جلسات المحكمة توقفت، الأسبوع الماضي، بسبب سفر نتنياهو إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الصحفية الإسرائيلية المستقلة أورلي بارليف، التي تتابع جلسات المحكمة منذ بدايتها، في منشور على صفحتها بمنصة شركة “إكس” الأمريكية: “اليوم هو اليوم السابع والستون من شهادة المتهم نتنياهو في محاكمته، ويستمر الاستجواب في القضية رقم 4000”.

وتتعلق الاتهامات في “الملف 4000” بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وأضافت بارليف: “يواصل المتهم رحلته للتهرب من الإدلاء بشهادته، حيث طلب تقصير الجلسة اليوم وإنهاءها في الساعة الثانية ظهرا، نظرا لجلسة من المقرر عقدها بعد الظهر في الكنيست”.

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو يستغل اجتماعات سياسية وأمنية والسفر وإجراء اتصالات هاتفية، من أجل الخروج من قاعة المحكمة.

ويأتي انعقاد الجلسة مع استمرار الانقسام داخل إسرائيل بشأن طلب نتنياهو العفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بين مؤيّد ومعارض.

وفي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، طلب نتنياهو من هرتسوغ منحه عفوا عن تهم الفساد التي تلاحقه، لكن دون الإقرار بالذنب أو اعتزال الحياة السياسية.

ومنذ بداية محاكمته، رفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، بينما لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات “1000” و”2000″ و”4000″، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ويتعلق “الملف 1000″، بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.

كما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

وانطلقت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، ولا تزال جلساتها متواصلة، في حين يرفض الاتهامات الموجهة له ويدعي أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به”.