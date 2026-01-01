إيران تتهم إسرائيل بالسعي لـ”تقويض وحدتها”.. تصريحات نتنياهو و أميركا تُحرض على العنف

القدس المحتلة / سما /

اتهمت إيران إسرائيل الاثنين بالسعي إلى “تقويض وحدتها الوطنية” بعد تصريحات بنيامين نتانياهو التي تحدث فيها عن تضامن بلاده “مع تطلعات الشعب الإيراني للحرية” فيما تشهد الجمهورية الإسلامية احتجاجات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي “النظام الصهيوني مصمم على استغلال أي فرصة لبث الفرقة وتقويض وحدتنا الوطنية، ويتعين علينا أن نظلّ يقظين”.

وأضاف في المؤتمر الصحافي الأسبوع الذي حضره صحافيو وكالة فرانس برس في طهران “تصريحات رئيس وزراء النظام الصهيوني وبعض المسؤولين الأميركيين المتطرفين ليست سوى تحريض على العنف”.