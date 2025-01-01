انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر تشرين الثاني

رام الله/سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً مقداره 1.57% خلال شهر تشرين الثاني 2025 مقارنة بشهر تشرين أول 2025، حيث انخفض الرقم إلى 84.37 خلال شهر تشرين الثاني 2025 مقارنة بـ 85.72 خلال شهر تشرين الأول 2025 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية خلال شهر تشرين ثاني 2025 مقارنة مع الشهر السابق

سجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 7.01% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 1.27% خلال شهر تشرين ثاني 2025 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر تشرين ثاني 2025 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة الملابس، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنسوجات، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً في بعض أنشطة أهمها؛ صناعة الأثاث، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها.

سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.46% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

بينما سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 10.40% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.