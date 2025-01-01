  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر تشرين الثاني

الإثنين 05 يناير 2026 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر تشرين الثاني



رام الله/سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً مقداره 1.57% خلال شهر تشرين الثاني 2025 مقارنة بشهر تشرين أول 2025، حيث انخفض الرقم إلى 84.37 خلال شهر تشرين الثاني 2025 مقارنة بـ 85.72 خلال شهر تشرين الأول 2025 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية خلال شهر تشرين ثاني 2025 مقارنة مع الشهر السابق

سجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 7.01% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 1.27% خلال شهر تشرين ثاني 2025 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر تشرين ثاني 2025 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة الملابس، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنسوجات، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً في بعض أنشطة أهمها؛ صناعة الأثاث، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها.

سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.46% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

بينما سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 10.40% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

الأكثر قراءة اليوم

إنجازات عسكرية عابرة للقارات وفشل ذريع أمام المقاومة في غزة.. ماذا تعرف عن وحدة “دلتا فورس” الأميركية الخاصة؟

الرواية الكاملة لاعتقال الرئيس مادورو.. من مراقبة عاداته اليومية إلى اقتحام “حصنه” الفولاذي في العاصمة

بعد اعتقال مادورو.. من سيكون التالي؟.. تلميحات أمريكية مُفاجئة تُثير الجدل وتخلط الأوراق

روبيو يلوح بخيار الغزو البري لفنزيلا قريباً..

هل أبلغ ترامب نتنياهو مُسبقًا باختطاف مادرورو وزوجته؟ اسرائيل:ما حدث هو ضربةً مُباشرةً لإيران

يعلون يشن هجومًا لاذعاً على نتنياهو: مسؤول عن أخطر أزمة في تاريخ إسرائيل ويجب محاكمته فورًا

عرابة البطوف: مقتل بكر ياسين بإطلاق نار والمشتبه شقيقه

الأخبار الرئيسية

ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية

3 شهداء خلال 24 ساعة.. الاحتلال ينسف منازل بغزة وخان يونس وغارات مستمرة وراء الخط الأصفر

رئيس كولومبيا: ما أقدمت عليه واشنطن في فنزويلا لم يقدم عليه هتلر ونتنياهو

حسين الشيخ وماجد فرج يصلان القاهرة لبحث تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب ..

هآرتس تكشف تفاصيل جديدة عن عمل معبر رفح البري ..الموعد وآلية التفتيش

الاتصالات الفلسطينية