شهيدان واصابات بانهيار منزل بمخيم المغازي وسط القطاع

الإثنين 05 يناير 2026 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

استشهد مواطنان، واصيب عدد آخر بجراح مختلفة صباح اليوم الاثنين، اثر انهيار منزل تعرض لقصف اسرائيلي مسبق بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأعلن الدفاع المدني ان طواقمه قام بانتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض، كما تعاملت مع عدد من الإصابات بينها حالات خطيرة، وتبحث عن مفقودين إثر انهيار عمارة سكنية (4 طوابق)، فجر اليوم.

وتعود العمارة لعائلة "الشنا" عند دورار الشنا في مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى.

وكانت البناية تضررت من قصف اسرائيلي سابق، واليوم تعرضت لانهيار كامل جراء تأثير القصف إسرائيلي المكثف الذي تشهده يوميا منطقة شرق المغازي والمناطق الشرقية لقطاع غزة.

