  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يدعم التحرك الأمريكي في فنزويلا ويشدد على نزع سلاح حركة حماس

الإثنين 05 يناير 2026 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يدعم التحرك الأمريكي في فنزويلا ويشدد على نزع سلاح حركة حماس



القدس المحتلة / سما /

بعث رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، برسائل سياسية متعددة الاتجاهات، ربط فيها بين التأييد المطلق للخطوة الأمريكية "المفاجئة" في كاراكاس، وبين اشتراطاته الأمنية الصارمة للقبول بخارطة الطريق الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

وفي تعليقه على التطورات الدولية المتسارعة، لم يتردد "نتنياهو" في إعلان وقوف حكومته دون تحفظ إلى جانب ما وصفه بـ"الحزم الأمريكي" الذي أفضى إلى توقيف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، معتبرا أن هذا التحرك يعيد تعريف مفهوم "القيادة التاريخية".

ونقلت عن رئيس وزراء الاحتلال إشادته بأداء القوات الأمريكية ودقة تنفيذها للعملية، مشيرا إلى أن هذا الحدث يبرهن مجددا على عمق التنسيق ومتانة التحالف الاستراتيجي الذي يربط تل أبيب بواشنطن في مواجهة التحديات العالمية.

وعلى صعيد الملف الفلسطيني، وضع نتنياهو "نزع سلاح حركة حماس" عقبة رئيسية وشرطا لا حياد عنه لتمرير المقترح الأمريكي للسلام، المكون من 20 بندا.

وشدد أن أي حديث عن تهدئة أو حلول دائمة سيبقى رهن تجريد الحركة من قدراتها العسكرية، قاطعا الطريق أمام أي تنازلات في هذا السياق، وواضعا هذا المطلب على رأس أولويات الأمن الإسرائيلي.

وفي سياق إقليمي آخر، وجه نتنياهو أنظاره صوب طهران، معلنا تعاطفه مع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، ومؤكدا دعم بلاده لما أسماه "تطلعات الشعب الإيراني نحو الحرية" وحقهم في تقرير مصيرهم بعيدا عن سطوة النظام الحاكم، في محاولة لاستثمار الحراك الداخلي للضغط على القيادة الإيرانية.

الأكثر قراءة اليوم

إنجازات عسكرية عابرة للقارات وفشل ذريع أمام المقاومة في غزة.. ماذا تعرف عن وحدة “دلتا فورس” الأميركية الخاصة؟

الرواية الكاملة لاعتقال الرئيس مادورو.. من مراقبة عاداته اليومية إلى اقتحام “حصنه” الفولاذي في العاصمة

بعد اعتقال مادورو.. من سيكون التالي؟.. تلميحات أمريكية مُفاجئة تُثير الجدل وتخلط الأوراق

روبيو يلوح بخيار الغزو البري لفنزيلا قريباً..

هل أبلغ ترامب نتنياهو مُسبقًا باختطاف مادرورو وزوجته؟ اسرائيل:ما حدث هو ضربةً مُباشرةً لإيران

يعلون يشن هجومًا لاذعاً على نتنياهو: مسؤول عن أخطر أزمة في تاريخ إسرائيل ويجب محاكمته فورًا

عرابة البطوف: مقتل بكر ياسين بإطلاق نار والمشتبه شقيقه

الأخبار الرئيسية

ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية

3 شهداء خلال 24 ساعة.. الاحتلال ينسف منازل بغزة وخان يونس وغارات مستمرة وراء الخط الأصفر

رئيس كولومبيا: ما أقدمت عليه واشنطن في فنزويلا لم يقدم عليه هتلر ونتنياهو

حسين الشيخ وماجد فرج يصلان القاهرة لبحث تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب ..

هآرتس تكشف تفاصيل جديدة عن عمل معبر رفح البري ..الموعد وآلية التفتيش

الاتصالات الفلسطينية