  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزير العدل الإسرائيلي يتهم المستشارة القضائية بالفساد أمام وفد أممي

الإثنين 05 يناير 2026 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير العدل الإسرائيلي يتهم المستشارة القضائية بالفساد أمام وفد أممي



القدس المحتلة/سما/

توجه وزير العدل في حكومة دولة الاحتلال ياريف ليفين، إلى ممثلي وفدأممي يعمل لمكافحة الفساد، وهاجم المسشتارة القضائية غالي بيهارف ميئارا •  بقوله"لدينا مشكلة خطيرة جدًا في تطبيق انتقائي من جانبها"، وقال إن "المستشارة القانونية للحكومة - فاسدة"، 

وحسب قناة "آي 24" العبرية، فإن ليفين ألقى أمامهم خطاباً بالإنجليزية قال فيه: "لا توجد فساد سلطوي في إسرائيل، لأن الإنسان يستطيع أن يمشي في الشارع ولن يسرقه أحد. نحن دولة ذات مستوى أمان شخصي عال جداً. الفساد السلطوي الوحيد في إسرائيل هو من المستشارة القانونية للحكومة التي تعمل أيضاً كرئيسة للادعاء العام. لدينا مشكلة خطيرة جداً من تنفيذ انتقائي من جانب المستشارة القانونية للحكومة."

وأضاف ليفين: "أحد المعايير لقياس قوة الدولة في هذا المجال هو استقلالية جهاز تطبيق القانون، وقدرة رجال إنفاذ القانون على تطبيق القانون دون خوف في هذه القضايا".

ووفقا للعبري، في أعقاب قرار  ليفين بغسل الغسيل القذر أمام الأمم المتحدة، ومن منطلق الخوف من تراجع تصنيف إسرائيل، سارعت وزارة العدل إلى الطلب من نواب المستشارة القانونية أفيفتال سومبولينسكي وشارون أفيك تصحيح الانطباع، حيث ادعيا أن تصريحات الوزير تدل فعلاً على استقلالية الجهاز، وأن بإمكانه التعبير عن نفسه بحدة ضد الادعاء، لكن ذلك لا يؤثر على اتخاذ القرارات الفعلي.

وكان رئيس المحكمة العليا السابق في إسرائيل أهارون باراك شن هجوما عنيفا على نتنياهو ووصفه بأنه ديكتاتور ودمر الجهاز القضائي.

الأكثر قراءة اليوم

إنجازات عسكرية عابرة للقارات وفشل ذريع أمام المقاومة في غزة.. ماذا تعرف عن وحدة “دلتا فورس” الأميركية الخاصة؟

الرواية الكاملة لاعتقال الرئيس مادورو.. من مراقبة عاداته اليومية إلى اقتحام “حصنه” الفولاذي في العاصمة

بعد اعتقال مادورو.. من سيكون التالي؟.. تلميحات أمريكية مُفاجئة تُثير الجدل وتخلط الأوراق

روبيو يلوح بخيار الغزو البري لفنزيلا قريباً..

هل أبلغ ترامب نتنياهو مُسبقًا باختطاف مادرورو وزوجته؟ اسرائيل:ما حدث هو ضربةً مُباشرةً لإيران

يعلون يشن هجومًا لاذعاً على نتنياهو: مسؤول عن أخطر أزمة في تاريخ إسرائيل ويجب محاكمته فورًا

عرابة البطوف: مقتل بكر ياسين بإطلاق نار والمشتبه شقيقه

الأخبار الرئيسية

ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية

3 شهداء خلال 24 ساعة.. الاحتلال ينسف منازل بغزة وخان يونس وغارات مستمرة وراء الخط الأصفر

رئيس كولومبيا: ما أقدمت عليه واشنطن في فنزويلا لم يقدم عليه هتلر ونتنياهو

حسين الشيخ وماجد فرج يصلان القاهرة لبحث تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب ..

هآرتس تكشف تفاصيل جديدة عن عمل معبر رفح البري ..الموعد وآلية التفتيش

الاتصالات الفلسطينية