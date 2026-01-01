وزير العدل الإسرائيلي يتهم المستشارة القضائية بالفساد أمام وفد أممي

القدس المحتلة/سما/

توجه وزير العدل في حكومة دولة الاحتلال ياريف ليفين، إلى ممثلي وفدأممي يعمل لمكافحة الفساد، وهاجم المسشتارة القضائية غالي بيهارف ميئارا • بقوله"لدينا مشكلة خطيرة جدًا في تطبيق انتقائي من جانبها"، وقال إن "المستشارة القانونية للحكومة - فاسدة"،

وحسب قناة "آي 24" العبرية، فإن ليفين ألقى أمامهم خطاباً بالإنجليزية قال فيه: "لا توجد فساد سلطوي في إسرائيل، لأن الإنسان يستطيع أن يمشي في الشارع ولن يسرقه أحد. نحن دولة ذات مستوى أمان شخصي عال جداً. الفساد السلطوي الوحيد في إسرائيل هو من المستشارة القانونية للحكومة التي تعمل أيضاً كرئيسة للادعاء العام. لدينا مشكلة خطيرة جداً من تنفيذ انتقائي من جانب المستشارة القانونية للحكومة."

وأضاف ليفين: "أحد المعايير لقياس قوة الدولة في هذا المجال هو استقلالية جهاز تطبيق القانون، وقدرة رجال إنفاذ القانون على تطبيق القانون دون خوف في هذه القضايا".

ووفقا للعبري، في أعقاب قرار ليفين بغسل الغسيل القذر أمام الأمم المتحدة، ومن منطلق الخوف من تراجع تصنيف إسرائيل، سارعت وزارة العدل إلى الطلب من نواب المستشارة القانونية أفيفتال سومبولينسكي وشارون أفيك تصحيح الانطباع، حيث ادعيا أن تصريحات الوزير تدل فعلاً على استقلالية الجهاز، وأن بإمكانه التعبير عن نفسه بحدة ضد الادعاء، لكن ذلك لا يؤثر على اتخاذ القرارات الفعلي.

وكان رئيس المحكمة العليا السابق في إسرائيل أهارون باراك شن هجوما عنيفا على نتنياهو ووصفه بأنه ديكتاتور ودمر الجهاز القضائي.