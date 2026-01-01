ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية

واشنطن/سما/

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة تصريحات مثيرة حول كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران، أشار فيها إلى تدخلات محتملة أو تصعيد مستقبلي.​

فقد أعلن ترامب عن ما سماه "عملية كولومبيا"، واصفا إياها بأنها "تبدو جيدة بالنسبة له"، في إشارة إلى احتمال شن عملية مشابهة لتلك التي نُفذت ضد فنزويلا، والتي ادّعى أنها أدت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

وبخصوص فنزويلا، أكد ترامب أن بلاده ستُشرف على "إعادة بناء وإدارة" الدولة، مضيفا أن انتخابات ستُجرى "في الوقت المناسب"، ومشيرا إلى أن "الولايات المتحدة هي من يحكم فنزويلا فعليا".

وعند سؤاله عمّن يدير فنزويلا الآن، رفض الإفصاح صراحة، معتبرا أن الإجابة ستكون "مثيرة للجدل"، لكنه استدرك قائلا: "هذا يعني أننا نحن من يحكم".

كما توعد ترامب نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، قائلا إنها "ستدفع ثمنا باهظا، ربما أسوأ من مصير مادورو"، إذا لم "تفعل ما هو صحيح"، مُشيرا إلى أن مادورو "استسلم على الفور".

وفيما يخص كوبا، وصف ترامب وضعها بأنه "على وشك الانهيار"، مشيرا إلى أن الاقتصاد الكوبي الذي كان يعتمد في جزء كبير منه على الدعم النفطي من فنزويلا بات اليوم "خاليا من أي دخل"، مضيفا: "لا أعرف إلى متى ستتمكن من الصمود". ورأى أن "الكثير من الأمريكيين من أصل كوبي سيكونون سعداء جدا إذا سقطت كوبا".

وعن المكسيك، انتقد ترامب قوة كارتلات المخدرات، وعبّر عن نيته اتخاذ إجراءات، موضحا أنه يقترح باستمرار على رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم إرسال قوات أمريكية للمساعدة في مواجهتها.

وأخيرا، تحدث ترامب عن إيران، محذرا من أن واشنطن تراقب الوضع هناك عن كثب، وقال: "إذا قتلوا المتظاهرين كما فعلوا في الماضي، فسيتلقون ضربة قوية جدا".