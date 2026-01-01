قوات الاحتلال تعتقل 21 مواطنا من عورتا جنوب شرق نابلس

رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 21 مواطنا من قرية عورتا جنوب شرق نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية فجرا، وداهمت عشرات المنازل وحولت بعضها لمراكز تحقيق، قبل اعتقالها 21 مواطنا عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وأشارت المصادر إلى أن المعتقلين هم: عثمان محمد عبدات، علاء هنداوي قواريق، ساهر محمد قواريق، مجدي جلال قواريق، عماد معاذ شراب، أمجد جعفر شراب ونجله معتز، سيف كاظم شراب، أحمد محمود عواد ونجله محمد، وصفي مجدي عبدات، مصعب عبد السلام عواد، ماضي محمد عواد وابنه محمد، عمران جميل عواد، جمال عبد الرحمن قواريق، رائد يوسف عواد، إياد جميل شراب ونجله محمد، مازن يوسف عواد وابنه محمد.