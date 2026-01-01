  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل 21 مواطنا من عورتا جنوب شرق نابلس

الإثنين 05 يناير 2026 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تعتقل 21 مواطنا من عورتا جنوب شرق نابلس



رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 21 مواطنا من قرية عورتا جنوب شرق نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية فجرا، وداهمت عشرات المنازل وحولت بعضها لمراكز تحقيق، قبل اعتقالها 21 مواطنا عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وأشارت المصادر إلى أن المعتقلين هم: عثمان محمد عبدات، علاء هنداوي قواريق، ساهر محمد قواريق، مجدي جلال قواريق، عماد معاذ شراب، أمجد جعفر شراب ونجله معتز، سيف كاظم شراب، أحمد محمود عواد ونجله محمد، وصفي مجدي عبدات، مصعب عبد السلام عواد، ماضي محمد عواد وابنه محمد، عمران جميل عواد، جمال عبد الرحمن قواريق، رائد يوسف عواد، إياد جميل شراب ونجله محمد، مازن يوسف عواد وابنه محمد.

الأكثر قراءة اليوم

إنجازات عسكرية عابرة للقارات وفشل ذريع أمام المقاومة في غزة.. ماذا تعرف عن وحدة “دلتا فورس” الأميركية الخاصة؟

الرواية الكاملة لاعتقال الرئيس مادورو.. من مراقبة عاداته اليومية إلى اقتحام “حصنه” الفولاذي في العاصمة

بعد اعتقال مادورو.. من سيكون التالي؟.. تلميحات أمريكية مُفاجئة تُثير الجدل وتخلط الأوراق

روبيو يلوح بخيار الغزو البري لفنزيلا قريباً..

هل أبلغ ترامب نتنياهو مُسبقًا باختطاف مادرورو وزوجته؟ اسرائيل:ما حدث هو ضربةً مُباشرةً لإيران

يعلون يشن هجومًا لاذعاً على نتنياهو: مسؤول عن أخطر أزمة في تاريخ إسرائيل ويجب محاكمته فورًا

عرابة البطوف: مقتل بكر ياسين بإطلاق نار والمشتبه شقيقه

الأخبار الرئيسية

ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية

3 شهداء خلال 24 ساعة.. الاحتلال ينسف منازل بغزة وخان يونس وغارات مستمرة وراء الخط الأصفر

رئيس كولومبيا: ما أقدمت عليه واشنطن في فنزويلا لم يقدم عليه هتلر ونتنياهو

حسين الشيخ وماجد فرج يصلان القاهرة لبحث تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب ..

هآرتس تكشف تفاصيل جديدة عن عمل معبر رفح البري ..الموعد وآلية التفتيش

الاتصالات الفلسطينية