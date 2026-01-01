رئيسة وزراء الدنمارك تدعو واشنطن إلى “الكف عن تهديداتها” ضد حليف تاريخي” بشأن غرينلاند

كوبنهاجن/وكالات/

طالبت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن الأحد الولايات المتحدة بـ “الكفّ عن تهديداتها ضد حليف تاريخي” بعدما كرّر الرئيس دونالد ترامب التعبير عن “الحاجة” إلى إقليم غرينلاند التابع لكوبنهاغن.

وقالت فريدريكسن في بيان “يجب أن أقول للولايات المتحدة بوضوح: من غير المقبول تماما أن يُقال إن الولايات المتحدة يجب أن تسيطر على غرينلاند”.

وذكّرت رئيسة الوزراء بأن مملكة الدنمارك التي تضم جزر فارو وغرينلاند “منضوية في حلف شمال الأطلسي وبالتالي تستفيد من الضمان الأمني للحلف”.

وأتى ذلك بعيد تجديد ترامب حاجة بلاده إلى الاقليم المتمتع بحكم ذاتي، ونشر كايتي ميلر زوجة مساعد كبيرة موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر خريطة لغرينلاند بألوان العلم الأميركي على منصة “إكس” السبت مع كلمة “قريبا” بأحرف كبيرة، ما عزز القلق بشأن غرينلاند الذي يهم ترامب نظرا إلى موقعه الاستراتيجي واحتوائه على موارد منجمية ضخمة.

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وكوبنهاغن بعد إعلان ترامب في أواخر كانون الأول/ديسمبر تعيين مبعوث خاص للإقليم الشاسع.

وقال الرئيس الأميركي في تصريحات صحافية الأحد “نحتاج الى غرينلاند بالتأكيد. نحتاج إليه من أجل الأمن”.

وفي شأن منشور ميلر، قال رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن على فيسبوك “هذه الصورة مُهينة. العلاقات بين الدول والشعوب تقوم على الاحترام والقانون الدولي، وليس على رموز تتجاهل وضعنا وحقوقنا”.

لكنه أكد أن “لا داعي للذعر أو القلق”، مشددا على أن غرينلاند “ليست للبيع، ومستقبلها لا يُحسم على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وكذلك عبر سفير الدنمارك لدى الولايات المتحدة يسبر مولر سورنسن، في وقت سابق عن موقف مشابه.

وكتب تعليقا على رسالة ميلر “تذكير ودي بشأن الولايات المتحدة ومملكة الدنمارك: نحن حلفاء مقربون، ويجب أن نواصل العمل معا على هذا الأساس”.

وأضاف “نعم، نتوقع احتراما كاملا لوحدة أراضي مملكة الدنمارك”.

وكانت ميلر مستشارة لجنة كفاءة الحكومة وناطقة باسمها عندما كان يرأسها إيلون ماسك، قبل أن تعمل لدى الملياردير في القطاع الخاص.

وأتى منشور ميلر على “اكس” بعدما اعتقلت القوات الأميركية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته خلال عملية عسكرية في كراكاس.

ورجّح خبراء أن تعيد العملية إثارة مخاوف بشأن أراض يريد ترامب الاستيلاء على مواردها الاستراتيجية، ومنها اقليم غرينلاند الذي أعرب عن رغبته في ضمه.