  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

ارتفاع أسعار النفط والذهب عالميا

الإثنين 05 يناير 2026 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع أسعار النفط والذهب عالميا



وكالات - سما-

ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف اليوم الاثنين، وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" (17) سنتًا، إلى (60.92) دولارًا للبرميل، مقلصة الخسائر السابقة.

وزاد خام "غرب تكساس"، الوسيط الأميركي، (‌11) سنتًا إلى (43.57) دولارًا للبرميل، كما ارتفع ​الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم، وارتفعت المعادن الثمينة الأخرى، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية ورفع الطلب على ​أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5% ليصل إلى 4395.35 دولارًا للأوقية، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.8% لتصل إلى 4405.40 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.5% لتصل إلى 75.86 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.5% عند 2175.​15 دولارًا للأوقية، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1645.0 دولارًا للأوقية.

الأكثر قراءة اليوم

اول تصريح للرئيس الفنزويلي مادورو بعد وصوله إلى مقر الاحتجاز في نيوريوك بعد خطفه

معاريف : خطف مادورو يُرجئ إعلان ترامب عن "مجلس السلام" في غزة لكن ..

قوات دلتا الأمريكية : كيف انتقلت من إخفاق غزة إلى اختطاف مادورو؟

إنجازات عسكرية عابرة للقارات وفشل ذريع أمام المقاومة في غزة.. ماذا تعرف عن وحدة “دلتا فورس” الأميركية الخاصة؟

الرواية الكاملة لاعتقال الرئيس مادورو.. من مراقبة عاداته اليومية إلى اقتحام “حصنه” الفولاذي في العاصمة

بعد اعتقال مادورو.. من سيكون التالي؟.. تلميحات أمريكية مُفاجئة تُثير الجدل وتخلط الأوراق

روبيو يلوح بخيار الغزو البري لفنزيلا قريباً..

الأخبار الرئيسية

3 شهداء خلال 24 ساعة.. الاحتلال ينسف منازل بغزة وخان يونس وغارات مستمرة وراء الخط الأصفر

رئيس كولومبيا: ما أقدمت عليه واشنطن في فنزويلا لم يقدم عليه هتلر ونتنياهو

روبيو يلوح بخيار الغزو البري لفنزيلا قريباً..

حسين الشيخ وماجد فرج يصلان القاهرة لبحث تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب ..

هآرتس تكشف تفاصيل جديدة عن عمل معبر رفح البري ..الموعد وآلية التفتيش

الاتصالات الفلسطينية