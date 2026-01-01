ارتفاع أسعار النفط والذهب عالميا

وكالات - سما-

ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف اليوم الاثنين، وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" (17) سنتًا، إلى (60.92) دولارًا للبرميل، مقلصة الخسائر السابقة.

وزاد خام "غرب تكساس"، الوسيط الأميركي، (‌11) سنتًا إلى (43.57) دولارًا للبرميل، كما ارتفع ​الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم، وارتفعت المعادن الثمينة الأخرى، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية ورفع الطلب على ​أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5% ليصل إلى 4395.35 دولارًا للأوقية، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.8% لتصل إلى 4405.40 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.5% لتصل إلى 75.86 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.5% عند 2175.​15 دولارًا للأوقية، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1645.0 دولارًا للأوقية.