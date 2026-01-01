طقس فلسطين : ارتفاع آخر على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائما جزئياً وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً وبارداً الى شديد البرودة والرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الثلاثاء غائماً جزئياً الى صاف وباردا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام بارداً نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3-4 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو صافياً بوجه عام بارداً نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5-6 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.