3 شهداء خلال 24 ساعة.. الاحتلال ينسف منازل بغزة وخان يونس وغارات مستمرة وراء الخط الأصفر

القدس المحتلة/سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 87 وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة .

واستشهد خلال الـ 24 ساعة الماضية ثلاثة من المواطنين جنوب قطاع غزة بينهم صياد.

ونسفت قوات الاحتلال مبان سكنية شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق خان يونس وشرق رفح جنوب القطاع.

وأطلقت أليات الاحتلال النار بشكل مكثف باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح.

وأغارت طائرات الاحتلال ثلاث مرات على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأصيب طفل جرّاء قصف إسرائيلي على حيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار على شرقي مدينة غزة.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف شرق مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مخيّم البريج وسط قطاع غزة، كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

الاحصائيات

ووصل إلى مشافي قطاع غزة ثلاثة شهداء بينهم 3 شهداء جدد و16 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025): بلغ إجمالي الشهداء: 420 شهيدا و1184 مصابا فيما جرى انتشال 684 جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 71386 شهيدًا 171264 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.