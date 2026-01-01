  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجيش الإسرائيلي يطوق رام الله بدعوى الاشتباه في “عملية دهس” قرب مدينة روابي

الأحد 04 يناير 2026 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يطوق رام الله بدعوى الاشتباه في “عملية دهس” قرب مدينة روابي



رام الله/سما/

طوّق الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، مدينة رام الله ومداخلها، بدعوى وجود شبهات أمنية، عقب بلاغات أولية عن حادث دهس قرب مدينة روابي، وسط الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن القوات الإسرائيلية فرضت طوقا عسكريا على المدينة، وأقامت حواجز، ونفذت عمليات تفتيش، بزعم الاشتباه بوقوع حادث دهس قرب مستوطنة عطيرت المحاذية لروابي.
وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فإن هناك شبهات بوقوع عملية دهس قرب مستوطنة عطيرت (وسط الضفة).
وأشار الجيش إلى أن قواته تفحص ملابسات الحادث.

 

ووفق إذاعة الجيش الرسمية، أسفر الحادث عن إصابة واحدة وُصفت بالطفيفة، في حين لم تؤكد الجهات الإسرائيلية على الفور خلفية ما جرى.

الأكثر قراءة اليوم

تهديدٌ إسرائيلي لخامنئي: "وداعاً" ..

اول تصريح للرئيس الفنزويلي مادورو بعد وصوله إلى مقر الاحتجاز في نيوريوك بعد خطفه

معاريف : خطف مادورو يُرجئ إعلان ترامب عن "مجلس السلام" في غزة لكن ..

إعلام عبري: نتنياهو يعود من واشنطن بـ"تنازلات" لإرضاء ترمب أبرزها معبر رفح

قوات دلتا الأمريكية : كيف انتقلت من إخفاق غزة إلى اختطاف مادورو؟

إنجازات عسكرية عابرة للقارات وفشل ذريع أمام المقاومة في غزة.. ماذا تعرف عن وحدة “دلتا فورس” الأميركية الخاصة؟

الرواية الكاملة لاعتقال الرئيس مادورو.. من مراقبة عاداته اليومية إلى اقتحام “حصنه” الفولاذي في العاصمة

الأخبار الرئيسية

نتانياهو يزعم أن إسرائيل “تقف إلى جانب تطلعات الشعب الإيراني للحرية” ويقول: موقفنا مشترك مع واشنطن في “صفر تخصيب” لليورانيوم

روبيو يلوح بخيار الغزو البري لفنزيلا قريباً..

حسين الشيخ وماجد فرج يصلان القاهرة لبحث تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب ..

هآرتس تكشف تفاصيل جديدة عن عمل معبر رفح البري ..الموعد وآلية التفتيش

IMG_3226

هل أبلغ ترامب نتنياهو مُسبقًا باختطاف مادرورو وزوجته؟ اسرائيل:ما حدث هو ضربةً مُباشرةً لإيران والتنظيمات المؤيّدة لها..

الاتصالات الفلسطينية