روبيو يلوح بخيار الغزو البري لفنزيلا قريباً..

الأحد 04 يناير 2026 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
روبيو يلوح بخيار الغزو البري لفنزيلا قريباً..



واشنطن/سما/

لوح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بخيار الغزو البري لفنزويلا مؤكدا استمرار الانتشار العسكري الواسع في منطقة الكاريبي وما سماه الحظر النفطي على البلاد.

وقال أيضا إن الإدارة لن تستبعد خيار القوات البرية في فنزويلا ولكنها تعتمد الضغط بالحظر النفطي ونحن في حرب ضد منظمات تهريب المخدرات ولسنا في حرب ضد فنزويلا

واضاف"سيبقى الحظر النفطي مفروضا على فنزويلا حتى نشهد تغييرات تخدم مصالحنا والشعب الفنزويلي".

وقال ان عائدات النفط لا تصل إلى الشعب وإنما يتم نهبها ولهذا فرضنا حظرا عليه

وتابع" أتوقع تغييرات في إدارة صناعة النفط لصالح الشعب الفنزويلي ووقف تهريب المخدرات وقطاع النفط الفنزويلي متخلف ويحتاج إلى الكثير من المساعدة."

تهديدٌ إسرائيلي لخامنئي: "وداعاً" ..

اول تصريح للرئيس الفنزويلي مادورو بعد وصوله إلى مقر الاحتجاز في نيوريوك بعد خطفه

معاريف : خطف مادورو يُرجئ إعلان ترامب عن "مجلس السلام" في غزة لكن ..

إعلام عبري: نتنياهو يعود من واشنطن بـ"تنازلات" لإرضاء ترمب أبرزها معبر رفح

رويترز : الـCIA استعانت بمصدر داخل حكومة فنزويلا لتعقّب مادورو

ترامب يعلن إدارة الولايات المتحدة لفنزويلا بعد اعتقال مادورو وزوجته في عملية "مطرقة منتصف الليل"

قوات دلتا الأمريكية : كيف انتقلت من إخفاق غزة إلى اختطاف مادورو؟

حسين الشيخ وماجد فرج يصلان القاهرة لبحث تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب ..

هآرتس تكشف تفاصيل جديدة عن عمل معبر رفح البري ..الموعد وآلية التفتيش

هل أبلغ ترامب نتنياهو مُسبقًا باختطاف مادرورو وزوجته؟ اسرائيل:ما حدث هو ضربةً مُباشرةً لإيران والتنظيمات المؤيّدة لها..

الرواية الكاملة لاعتقال الرئيس مادورو.. من مراقبة عاداته اليومية إلى اقتحام “حصنه” الفولاذي في العاصمة

معاريف : خطف مادورو يُرجئ إعلان ترامب عن "مجلس السلام" في غزة لكن ..

الاتصالات الفلسطينية