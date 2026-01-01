روبيو يلوح بخيار الغزو البري لفنزيلا قريباً..

واشنطن/سما/

لوح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بخيار الغزو البري لفنزويلا مؤكدا استمرار الانتشار العسكري الواسع في منطقة الكاريبي وما سماه الحظر النفطي على البلاد.

وقال أيضا إن الإدارة لن تستبعد خيار القوات البرية في فنزويلا ولكنها تعتمد الضغط بالحظر النفطي ونحن في حرب ضد منظمات تهريب المخدرات ولسنا في حرب ضد فنزويلا

واضاف"سيبقى الحظر النفطي مفروضا على فنزويلا حتى نشهد تغييرات تخدم مصالحنا والشعب الفنزويلي".

وقال ان عائدات النفط لا تصل إلى الشعب وإنما يتم نهبها ولهذا فرضنا حظرا عليه

وتابع" أتوقع تغييرات في إدارة صناعة النفط لصالح الشعب الفنزويلي ووقف تهريب المخدرات وقطاع النفط الفنزويلي متخلف ويحتاج إلى الكثير من المساعدة."