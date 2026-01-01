حسين الشيخ وماجد فرج يصلان القاهرة لبحث تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب ..

القدس المحتلة/سما/

أفادت مصادر فلسطينية اليوم الأحد، بوصول نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، ورئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ظهراً، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت المصادر ان هدف الزيارة هو محادثات رسمية ومشاورات مع الجانب المصري حول عدة قضايا تتعلق بقطاع غزة، على رأسها الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي من المفترض أن تنطلق خلال الأيام القليلة القادمة.

ووفقاً للمصادر فإن دور السلطة الفلسطينية بالمرحلة الثانية سيقتصر في تواجدها على معبر رفح في الوقت الحالي.

كما من المقرر أن يناقش الجانبان تنفيذ المرحلة الثانية، والتطورات في الضفة الغربية.