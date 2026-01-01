  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حسين الشيخ وماجد فرج يصلان القاهرة لبحث تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب ..

الأحد 04 يناير 2026 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
حسين الشيخ وماجد فرج يصلان القاهرة لبحث تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب ..



القدس المحتلة/سما/

أفادت مصادر فلسطينية اليوم الأحد، بوصول نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، ورئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ظهراً، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت المصادر ان هدف الزيارة هو محادثات رسمية ومشاورات مع الجانب المصري حول عدة قضايا تتعلق بقطاع غزة، على رأسها الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي من المفترض أن تنطلق خلال الأيام القليلة القادمة.

ووفقاً للمصادر فإن دور السلطة الفلسطينية بالمرحلة الثانية سيقتصر في تواجدها على معبر رفح في الوقت الحالي.

كما من المقرر أن يناقش الجانبان تنفيذ المرحلة الثانية، والتطورات في الضفة الغربية.

الأكثر قراءة اليوم

تهديدٌ إسرائيلي لخامنئي: "وداعاً" ..

اول تصريح للرئيس الفنزويلي مادورو بعد وصوله إلى مقر الاحتجاز في نيوريوك بعد خطفه

معاريف : خطف مادورو يُرجئ إعلان ترامب عن "مجلس السلام" في غزة لكن ..

إعلام عبري: نتنياهو يعود من واشنطن بـ"تنازلات" لإرضاء ترمب أبرزها معبر رفح

رويترز : الـCIA استعانت بمصدر داخل حكومة فنزويلا لتعقّب مادورو

ترامب يعلن إدارة الولايات المتحدة لفنزويلا بعد اعتقال مادورو وزوجته في عملية "مطرقة منتصف الليل"

قوات دلتا الأمريكية : كيف انتقلت من إخفاق غزة إلى اختطاف مادورو؟

الأخبار الرئيسية

هآرتس تكشف تفاصيل جديدة عن عمل معبر رفح البري ..الموعد وآلية التفتيش

IMG_3226

هل أبلغ ترامب نتنياهو مُسبقًا باختطاف مادرورو وزوجته؟ اسرائيل:ما حدث هو ضربةً مُباشرةً لإيران والتنظيمات المؤيّدة لها..

الرواية الكاملة لاعتقال الرئيس مادورو.. من مراقبة عاداته اليومية إلى اقتحام “حصنه” الفولاذي في العاصمة

إنجازات عسكرية عابرة للقارات وفشل ذريع أمام المقاومة في غزة.. ماذا تعرف عن وحدة “دلتا فورس” الأميركية الخاصة؟

معاريف : خطف مادورو يُرجئ إعلان ترامب عن "مجلس السلام" في غزة لكن ..

الاتصالات الفلسطينية