هآرتس تكشف تفاصيل جديدة عن عمل معبر رفح البري ..الموعد وآلية التفتيش

الأحد 04 يناير 2026 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس تكشف تفاصيل جديدة عن عمل معبر رفح البري ..الموعد وآلية التفتيش



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد 4 يناير 2026، تفاصيل جديدة عن عمل معبر رفح البري في كلا الاتجاهين قريباً.

ووفق مصادر إسرائيلية، فإن معبر رفح سيفتح قريبا بالاتجاهين، حيث قرر المستوى السياسي الإسرائيلي السماح بعودة من يخرج من قطاع غزة إليه، وذلك رهناً بإجراءات تفتيش ورقابة أمنية.

وأفادت "هآرتس"، أن قوات أوروبية سيكون لها دور مركزي في معبر رفح ووصلت إلى إسرائيل بالفعل وجاهزة للانتشار، فيما أن تفتيش "إسرائيل" للفلسطينيين الخارجين من غزة عبر معبر رفح سيكون عن بعد عبر آلية محوسبة.

وأضافت الصحيفة أن الداخلين إلى قطاع غزة سيخضعون إلى تفتيش جسدي إسرائيلي.

ونوهت إلى أن موعد الافتتاح النهائي ونطاق تشغيل المعبر مرتبطين بقرار المستوى السياسي.

وكانت هيئة البث العبرية، أعلنت الأسبوع الماضي، بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستعد لفتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر عقب عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الولايات المتحدة. 

وأضافت الهيئة أن "الضغط الأميركي لفتح معبر رفح استمر خلال الأيام الماضية"، بالتزامن مع اجتماعات عقدها نتنياهو في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن إسرائيل "تستعد لفتح المعبر في كلا الاتجاهين بعد زيارة نتنياهو"، بحسب تعبيرها.

