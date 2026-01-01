  1. الرئيسية
ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لـ 71,386

الأحد 04 يناير 2026 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لـ 71,386



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول، 3 شهداء جدد، أحدهم مواطن نتيجة انهيار مبنى في مدينة خان يونس، و13 إصابة جديدة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة منذ بداية الحرب الى71,386 شهيدا، و171,264 اصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغإجمالي الشهداء: 420، وإجمالي الإصابات: 1,184،وإجمالي الانتشال: 684 شهيدا.

ولفتت الصحة انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

