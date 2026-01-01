  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

عرابة البطوف: مقتل بكر ياسين بإطلاق نار والمشتبه شقيقه

الأحد 04 يناير 2026 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عرابة البطوف: مقتل بكر ياسين بإطلاق نار والمشتبه شقيقه



القدس المحتلة / سما /

أقر الأطباء، صباح اليوم الأحد، وفاة الشاب بكر محمود ياسين، في الثلاثينيات من عمره، متأثرا بإصابته بجروح حرجة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة عرابة بمنطقة البطوف، مساء أمس السبت.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن الاشتباه يدور حول قيام شخص بإطلاق النار على شقيقه.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى "بوريا" لاستكمال العلاج وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

وباشرت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات وخلفية الجريمة، ووصلت إلى المكان واعتقلت المشتبه به بعد أن تحصن داخل منزل.

وهزت الفاجعة حي وادي العين في عرابة، وسادت حالة من الحزن والصدمة في أعقاب انتشار النبأ.

وفي النقب، أصيب شاب (23 عاما) بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه للطعن في مدينة بئر السبع.

ونقل المصاب بعد تقديم العلاجات الأولية له، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يعلن رسميًا اعتقال الرئيس مادورو وزوجته خلال عملية أمنية خاصة ونقلهما جوًا إلى خارج فنزويلا

تهديدٌ إسرائيلي لخامنئي: "وداعاً" ..

وزير الخارجية الأمريكي الأسبق يوجه رسالة لـ”كل عميل في الموساد” يسير في تظاهرات إيران

رويترز : الـCIA استعانت بمصدر داخل حكومة فنزويلا لتعقّب مادورو

تقرير : مقتل جنود ومدنيين واعتقال الرئيس خلال 30 دقيقة

كاتس يوعز للجيش الإسرائيلي للاستعداد لاحتمال العودة للحرب في غزة

ترامب يعلن إدارة الولايات المتحدة لفنزويلا بعد اعتقال مادورو وزوجته في عملية "مطرقة منتصف الليل"

الأخبار الرئيسية

معاريف : خطف مادورو يُرجئ إعلان ترامب عن "مجلس السلام" في غزة لكن ..

اول تصريح للرئيس الفنزويلي مادورو بعد وصوله إلى مقر الاحتجاز في نيوريوك بعد خطفه

إعلام عبري: نتنياهو يعود من واشنطن بـ"تنازلات" لإرضاء ترمب أبرزها معبر رفح

زهران ممداني: الهجوم على فنزويلا عمل حربي وانتهاك للقانون

تهديدٌ إسرائيلي لخامنئي: "وداعاً" ..

الاتصالات الفلسطينية