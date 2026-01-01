عرابة البطوف: مقتل بكر ياسين بإطلاق نار والمشتبه شقيقه

القدس المحتلة / سما /

أقر الأطباء، صباح اليوم الأحد، وفاة الشاب بكر محمود ياسين، في الثلاثينيات من عمره، متأثرا بإصابته بجروح حرجة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة عرابة بمنطقة البطوف، مساء أمس السبت.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن الاشتباه يدور حول قيام شخص بإطلاق النار على شقيقه.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى "بوريا" لاستكمال العلاج وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

وباشرت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات وخلفية الجريمة، ووصلت إلى المكان واعتقلت المشتبه به بعد أن تحصن داخل منزل.

وهزت الفاجعة حي وادي العين في عرابة، وسادت حالة من الحزن والصدمة في أعقاب انتشار النبأ.

وفي النقب، أصيب شاب (23 عاما) بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه للطعن في مدينة بئر السبع.

ونقل المصاب بعد تقديم العلاجات الأولية له، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.