اول تصريح للرئيس الفنزويلي مادورو بعد وصوله إلى مقر الاحتجاز في نيوريوك بعد خطفه

وكالات - سما-

نقلت وسائل إعلام أمريكية، مقاطع مصورة لوصول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى مبنى إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

وبحسب صور من وسائل الإعلام المحلية، رافق الرئيس الفنزويلي عناصر من الشرطة الفيدرالية.

وخلال دخوله المبنى قال مادورو للحاضرين، "ليلة سعيدة. عام جديد سعيد".

وأفادت شبكة CNN بأن السلطات الأمريكية قامت بنقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس إلى مركز احتجاز يقع في حي بروكلين جنوب مدينة نيويورك.

وذكرت الشبكة أن الطائرة التي كانت تقل مادورو وفلوريس هبطت في قاعدة ستيوارت الجوية التابعة للحرس الوطني الأمريكي في ولاية نيويورك، قرابة الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي. وبعد ذلك، جرى نقلهما إلى مدينة نيويورك، حيث تم اصطحابهما إلى مقر إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) في مانهاتن، قبل تحويلهما إلى مركز الاحتجاز.

وبحسب المعلومات، استخدمت السلطات الأمريكية مروحيات وسيارات لنقل مادورو وزوجته داخل مدينة نيويورك، في إجراء أمني مشدد.

من جهتها، نقلت شبكة NBC News عن مصادرها أن الرئيس الفنزويلي قد يمثل أمام محكمة في نيويورك يوم 5 يناير، في إطار الإجراءات القضائية الجارية بحقه.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".

وقال ترامب أنه "تم القبض (احتجاز) على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".