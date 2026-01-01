زهران ممداني: الهجوم على فنزويلا عمل حربي وانتهاك للقانون

نيويورك/وكالات/

انتقد عمدة نيويورك زهران ممداني، اليوم (السبت)،الهجوم الأميركي على فنزويلا واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك للمحاكمة بتهم تتعلق بالمخدرات، ووصفه بأنه عمل من أعمال الحرب وانتهاك للقانون الفيدرالي والدولي.

وحذّر ممداني، الذي تولى منصبه مع بداية العام الجاري، من أن «التحرك السافر» لتغيير النظام في فنزويلا يؤثر سلباً على المدينة التي بها عشرات الآلاف من الفنزويليين في ظل إعلان الرئيس دونالد ترمب أن مادورو قد يتم احتجازه في منشأة فيدرالية بالمدينة.

وأكد ممداني أن التركيز الآن منصب على «ضمان سلامة كل سكان المدينة، وسنواصل مراقبة الوضع وإصدار التوجيهات اللازمة».

من جانبه حذّر السيناتور الديمقراطي تشاك شومر من خطط ترمب التي أعلنها قبل قليل في مؤتمر صحافي بإدارة فنزويلا وبيع نفطها، قائلاً: «خطة ترمب لإدارة فنزويلا يجب أن تثير الرعب في قلوب الأميركيين».

وأضاف أن الشعب الأميركي شهد خططاً مماثلة من قبل ودفع ثمناً باهظاً، في إشارة على ما يبدو إلى الغزو الأميركي للعراق وأفغانستان وفيتنام.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن، السبت، أن بلاده «ستدير» فنزويلا حتى تأمين انتقال سياسي «آمن»، وذلك بعد العملية العسكرية الأميركية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.