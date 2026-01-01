  1. الرئيسية
مادورو يصل إلى نيويورك... وتوقعات بمثوله أمام المحكمة مساء الاثنين

الأحد 04 يناير 2026 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مادورو يصل إلى نيويورك... وتوقعات بمثوله أمام المحكمة مساء الاثنين



وكالات / سما/

وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، السبت، إلى الأراضي الأميركية بعد اعتقاله في كراكاس ونقله إلى الولايات المتحدة إثر عملية عسكرية خاطفة، وظهر في صور خارجاً من طائرة محاطاً بعناصر أمن في مطار بشمال نيويورك، قبل أن يظهر في صور أخرى وهو يسير مكبلاً ومحاطاً بعناصر أمنية في إحدى ممرات إدارة مكافحة المخدرات الأميركية.

ومن المفترض أن يُنقل مادورو الذي وصل إلى مطار ستيوارت الدولي، بالمروحية إلى نيويورك لمحاكمته على خلفية تهم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات.

ونقلت شبكة تلفزيون «إن.بي.سي نيوز» الأميركية عن مسؤولين قولهم، إنهم يتوقعون مثول الرئيس الفنزويلي المخلوع أمام المحكمة بحلول مساء الاثنين.

في الوقت نفسه، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية تفاصيل التحفظ على مادورو عقب وصوله إلى قاعدة عسكرية في نيويورك.

 

وقالت الصحيفة إن مادورو نقل إلى مانهاتن ثم إلى مقر إدارة مكافحة المخدرات في مدينة نيويورك. وأضافت أن طائرة هليكوبتر ستنقل مادورو بعد ذلك إلى مركز احتجاز فيدرالي، في انتظار محاكمته.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول فنزويلي قوله إن 40 شخصاً على الأقل بين مدنيين وعسكريين قُتلوا في العملية العسكرية الأميركية التي نفذت فجر السبت لاعتقال مادورو وزوجته.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن في وقت سابق من يوم السبت أن الولايات المتحدة ستتولى مهمة إدارة فنزويلا وبيع نفطها لحين إتمام ما وصفه بالانتقال الآمن للسلطة، في حين قال ماركو روبيو وزير الخارجية، إن مادورو ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا، وإنه كانت لديه عدة فرص لتجنب الاعتقال لكنه أهدرها.

 

من جهته، ​قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، في تصريحات نشرتها وكالة ‌الإعلام ‌الروسية، اليوم ‌(الأحد)، ⁠إن ​الهجوم ‌الأميركي على فنزويلا يعرقل السلام في أميركا اللاتينية. ونقلت الوكالة عن ⁠جيل قوله: «تعطل السلام ‍في ‍أميركا اللاتينية بسبب ‍هذا العمل».

