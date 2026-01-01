  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وفاة الإعلامي جميل عازر عن 89 عاماً

الأحد 04 يناير 2026 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الإعلامي جميل عازر عن 89 عاماً



سما / وكالات

توفي الإعلامي الأردني جميل عازر عن 89 عاماً،  في العاصمة البريطانية لندن، بعد مسيرة مهنية طويلة امتدت لعقود في الإعلام العربي والدولي.

ويُعدّ جميل عازر من أبرز الأصوات الإذاعية التي عرفها الجمهور العربي منذ ستينيات القرن الماضي، إذ عمل في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قبل أن يكون من مؤسسي قناة الجزيرة، حيث شغل مواقع تحريرية وإعلامية رفيعة المستوى، وأسهم في ترسيخ معايير مهنية صارمة في التقديم الإخباري والعمل التلفزيوني.

وعُرف عازر بأسلوبه الرصين وصوته الإذاعي المميّز، إضافة إلى حضوره المهني الذي جمع بين الدقة اللغوية والالتزام التحريري، ما جعله مرجعاً لجيل كامل من الإعلاميين العرب. كما ارتبط اسمه بمحطات مفصلية في تاريخ الإعلام العربي الحديث، سواء في الإذاعة أو التلفزيون.

ونعاه صحافيون ومؤسسات إعلامية، مستذكرين إسهاماته في تطوير الخطاب الإعلامي العربي، ودوره في تكوين أجيال من الصحافيين والمذيعين، في مرحلة كانت فيها الإذاعة والتلفزيون يشكّلان نافذة العرب الأساسية على العالم.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يعلن رسميًا اعتقال الرئيس مادورو وزوجته خلال عملية أمنية خاصة ونقلهما جوًا إلى خارج فنزويلا

وزير الخارجية الأمريكي الأسبق يوجه رسالة لـ”كل عميل في الموساد” يسير في تظاهرات إيران

تهديدٌ إسرائيلي لخامنئي: "وداعاً" ..

انفجارات عنيفة تهز العاصمة الفنزويلية كاراكاس وتحليق مكثف لطائرات حربية اميركية

تقرير : مقتل جنود ومدنيين واعتقال الرئيس خلال 30 دقيقة

رويترز : الـCIA استعانت بمصدر داخل حكومة فنزويلا لتعقّب مادورو

كاتس يوعز للجيش الإسرائيلي للاستعداد لاحتمال العودة للحرب في غزة

الأخبار الرئيسية

إعلام عبري: نتنياهو يعود من واشنطن بـ"تنازلات" لإرضاء ترمب أبرزها معبر رفح

تهديدٌ إسرائيلي لخامنئي: "وداعاً" ..

ترامب يعلن إدارة الولايات المتحدة لفنزويلا بعد اعتقال مادورو وزوجته في عملية "مطرقة منتصف الليل"

بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا الى رئيس كولومبيا ويتهمه بصنع الكوكايين وارساله الى الولايات المتحدة

رويترز : الـCIA استعانت بمصدر داخل حكومة فنزويلا لتعقّب مادورو

الاتصالات الفلسطينية