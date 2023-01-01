  1. الرئيسية
الاحتلال يواصل خروقاته .. نسف منازل بخان يونس وغارات جوية على غزة والشمال

الأحد 04 يناير 2026 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 86 في مختلف مناطق قطاع غزة .

واستشهد خلال الـ 24 ساعة الماضية اربعة من المواطنين برفح والشجاعية وشهيدان ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وليلا استشهد مواطن برفح واصيب ١٧ بإصابات خطيرة اثر إطلاق النار من جيش الاحتلال على خيام النازحين بنواصي رفح.

ونسفت قوات الاحتلال مبانٍ سكنية شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأغارت طائرات الاحتلال عدة مرات على المناطق الشرقية للمدينة مع استمرار القصف المدفعي.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مخيّم البريج وسط قطاع غزة.
وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة شمالي شرق قطاع غزة.
وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها بكثافة في عرض بحر مدينة غزة.
الاحصائيات

ووصل إلى مشافي قطاع غزة ثلاثة شهداء بينهم شهيدان جدد وثالث انتشال و18 اصابة خلال الـ48 ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025): بلغ إجمالي الشهداء: 418 شهيدا و1171 مصاب فيما جرى انتشال 685 جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 71384 شهيدًا 171251 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.

وتم اضافة 110 شهداء إلى الاحصائيات التراكمية ممن اكتملت بياناتهم من لجنة اعتماد الشهداء حتى تاريخ 2 يناير2026 .

