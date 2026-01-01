واشنطن نشر "لائحة الاتهامات" الموجهة لمادورو وعائلته

وكالات - سما-

نشرت المدعية العامة الأمريكية باميلا بوندي "لائحة الاتهامات" المزعومة الموجهة للرئيس الأمريكي نيكولاس مادورو وعدد من كبار أركان الدولة، إضافة إلى أفراد من عائلته.

مضمون لائحة الاتهامات الامريكية الموجهة لمادورو، وفق المزاعم الأمريكية:

تتضمن الوثيقة لائحة اتهام موسّعة وسرّية صادرة عن محكمة المقاطعة الجنوبية لولاية نيويورك، توجّه فيها الولايات المتحدة اتهامات خطيرة إلى نيكولاس مادورو وعدد من كبار أركان نظامه، إضافة إلى أفراد من عائلته، باـ"لتورط في شبكة واسعة للاتجار الدولي بالكوكايين والإرهاب المرتبط بالمخدرات على مدى أكثر من 25 عاما" .

جوهر الاتهامات:

• تتهم النيابة الأمريكية مادورو باستخدام مؤسسات الدولة الفنزويلية (الجيش، الاستخبارات، المطارات، الموانئ، والبعثات الدبلوماسية) لـ"تسهيل تهريب مئات الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة".

• تصف الوثيقة النظام في فنزويلا بأنه "حكومة فاسدة وغير شرعية" تحوّلت إلى ما يشبه كارتل مخدرات منظم يُعرف باسم كارتل الشمس (Cartel de los Soles).

• تشير إلى أن "عائدات المخدرات استُخدمت لإثراء النخبة الحاكمة، وترسيخ النفوذ السياسي والعسكري، وتمويل جماعات مسلحة".

المتهمون الرئيسيون:

• نيكولاس مادورو: متهم بقيادة شبكة إجرامية منذ توليه مناصب رسمية مختلفة، وصولًا إلى الرئاسة.

• ديوسادو كابيو ورامون رودريغيز تشاسين: متهمان بتوفير الحماية السياسية والعسكرية لشحنات المخدرات.

• سيليا فلوريس (زوجة مادورو) ونيكولاس مادورو غويرا (نجله): متهمان بالمشاركة المباشرة في عمليات التهريب وتلقي الرشاوى.

• هيكتور غيريرو فلوريس: زعيم عصابة "ترين دي أراغوا"، متهم بتأمين السواحل والطرق اللوجستية.

الجماعات المتورطة:

تؤكد الوثيقة وجود شراكات بين المتهمين وتنظيمات مصنفة إرهابية، من بينها:

• فارك (FARC) والجيش الوطني للتحرير (ELN) في كولومبيا.

• كارتل سينالوا ولوس زيتاس في المكسيك.

• ترين دي أراغوا الفنزويلية.

وقد وُصفت هذه الجماعات بأنها لعبت دورا أساسيا في الإنتاج والحماية والنقل والتوزيع.

أبرز الوقائع:

• استخدام جوازات سفر دبلوماسية وطائرات رسمية لنقل الأموال والمخدرات.

• شحنات جوية وبحرية ضخمة انطلقت من فنزويلا نحو المكسيك، الكاريبي، وأمريكا الوسطى، وصولًا إلى الولايات المتحدة.

• لقاءات مباشرة بين مسؤولي النظام وقادة جماعات مسلحة.

• أوامر بالقتل والخطف والاعتداء لتأمين شبكات التهريب.

التهم القانونية:

تشمل لائحة الاتهام:

• التآمر على الإرهاب المرتبط بالمخدرات

• التآمر على استيراد الكوكايين إلى الولايات المتحدة

• حيازة واستخدام أسلحة رشاشة ومتفجرات

• مصادرة الأموال والأصول المتأتية من الجرائم

من جهته، نفى نيكولاس مادورو وحكومته جميع الاتهامات الأمريكية جملة وتفصيلا على مدار السنوات الماضية.

وأكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سابقا أن سلطات الولايات المتحدة تحاول تثبيت نظام عمليل لها في بلاده بهدف الاستيلاء على مواردها الطبيعية.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق من يوم السبت، اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة نفذت "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا.

وصرحت المدعية العامة الأمريكية باميلا بوندي بأن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس "سيحالان قريبا إلى المحكمة الأمريكية بموجب التهم الموجهة إليهما".