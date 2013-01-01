  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رويترز : الـCIA استعانت بمصدر داخل حكومة فنزويلا لتعقّب مادورو

السبت 03 يناير 2026 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
رويترز : الـCIA استعانت بمصدر داخل حكومة فنزويلا لتعقّب مادورو



وكالات - سما-

أفاد مصدران مطلعان لوكالة رويترز، يوم السبت، بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كان لديها مصدر في الحكومة الفنزويلية ساعدها في تعقب وتحديد مكان نيكولاس مادورو وزوجته.

جاء ذلك مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أكد فيها أن "مادورو كان في حصن منيع أثناء الاعتقال وكنا جاهزين للتعامل مع ذلك"، لافتًا إلى أن هناك إصابات بين الجنود الأمريكيين الذين نفّذوا العملية في فنزويلا لكنها ليست خطيرة.

وقال "ترامب" لقناة "فوكس نيوز" اليوم، إن الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس نُقلا إلى سفينة بعد أسرهما من قِبل القوات الأمريكية، وسيتم نقلهما إلى نيويورك.

واعتقلت قوات تابعة للجيش الأمريكي فجر اليوم، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في عملية جاءت عقب غارات جوية شهدتها العاصمة كاراكاس التي جاءت خصيصًا لحماية المجموعات التي نفذت أمر الاعتقال.

وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "الولايات المتحدة نفّذت ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا و"ألقت القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونُقِلا جوًا خارج البلاد".

وفي حين لم يقدم ترامب مزيدًا من التفاصيل حول كيفية القبض على مادورو أو إلى أين تم اقتياده، أفاد مسؤولون أمريكيون لشبكة "سي بي إس نيوز"، بأن الرئيس الفنزويلي أُلقي القبض عليه من قِبل "قوة دلتا"، وهي وحدة مكافحة الإرهاب الرئيسية في الجيش الأمريكي.

ووفقًا لموقع وزارة الخارجية الأمريكية، ولد نيكولاس مادورو موروس في 23 نوفمبر 1962 في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وانتُخب لأول مرة عام 2013 في انتخابات رئاسية خاصة خلفًا لهوجو تشافيز، الذي توفي بمرض السرطان.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يعلن رسميًا اعتقال الرئيس مادورو وزوجته خلال عملية أمنية خاصة ونقلهما جوًا إلى خارج فنزويلا

انفجارات عنيفة تهز العاصمة الفنزويلية كاراكاس وتحليق مكثف لطائرات حربية اميركية

وزير الخارجية الأمريكي الأسبق يوجه رسالة لـ”كل عميل في الموساد” يسير في تظاهرات إيران

مجموعة روسيّةٌ فلسطينيّةٌ تقتحِم هاتف رئيس الكنيست المثليّ وتنشر بياناتٍ خاصّةٍ لحساباته..

تقرير : مقتل جنود ومدنيين واعتقال الرئيس خلال 30 دقيقة

هارتس: أغلب الدول ترفض حضور مؤتمر هام في إسرائيل في ظل حرب الإبادة على غزة

"تلغراف": ممداني سيطبق سياسات "أكثر راديكالية" من صادق خان رئيس بلدية لندن

الأخبار الرئيسية

3 شهداء بينهم طفلة وسيدة برصاص الاحتلال في بيت لاهيا شمال القطاع وحي الشجاعية شرق غزة

fc4f580a-5940-4aeb-8658-ebf28b56531c

ترامب يعلن رسميًا اعتقال الرئيس مادورو وزوجته خلال عملية أمنية خاصة ونقلهما جوًا إلى خارج فنزويلا

انفجارات عنيفة تهز العاصمة الفنزويلية كاراكاس وتحليق مكثف لطائرات حربية اميركية

الاعلام العبري: فتح معبر رفح خلال ايام والتواجد الاسرائيلي سيكون غير مرئياً..

موقع عبري : واشنطن تخلي قواعدها بصورة عاجلة من الشرق الأوسط وحرب طاحنة خلال أسابيع ..

الاتصالات الفلسطينية