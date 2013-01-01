رويترز : الـCIA استعانت بمصدر داخل حكومة فنزويلا لتعقّب مادورو

وكالات - سما-

أفاد مصدران مطلعان لوكالة رويترز، يوم السبت، بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كان لديها مصدر في الحكومة الفنزويلية ساعدها في تعقب وتحديد مكان نيكولاس مادورو وزوجته.

جاء ذلك مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أكد فيها أن "مادورو كان في حصن منيع أثناء الاعتقال وكنا جاهزين للتعامل مع ذلك"، لافتًا إلى أن هناك إصابات بين الجنود الأمريكيين الذين نفّذوا العملية في فنزويلا لكنها ليست خطيرة.

وقال "ترامب" لقناة "فوكس نيوز" اليوم، إن الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس نُقلا إلى سفينة بعد أسرهما من قِبل القوات الأمريكية، وسيتم نقلهما إلى نيويورك.

واعتقلت قوات تابعة للجيش الأمريكي فجر اليوم، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في عملية جاءت عقب غارات جوية شهدتها العاصمة كاراكاس التي جاءت خصيصًا لحماية المجموعات التي نفذت أمر الاعتقال.

وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "الولايات المتحدة نفّذت ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا و"ألقت القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونُقِلا جوًا خارج البلاد".

وفي حين لم يقدم ترامب مزيدًا من التفاصيل حول كيفية القبض على مادورو أو إلى أين تم اقتياده، أفاد مسؤولون أمريكيون لشبكة "سي بي إس نيوز"، بأن الرئيس الفنزويلي أُلقي القبض عليه من قِبل "قوة دلتا"، وهي وحدة مكافحة الإرهاب الرئيسية في الجيش الأمريكي.

ووفقًا لموقع وزارة الخارجية الأمريكية، ولد نيكولاس مادورو موروس في 23 نوفمبر 1962 في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وانتُخب لأول مرة عام 2013 في انتخابات رئاسية خاصة خلفًا لهوجو تشافيز، الذي توفي بمرض السرطان.