الإعلام العبري: اجتماع للكابينت الخميس القادم لمناقشة عملية عسكرية في لبنان

السبت 03 يناير 2026 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري: اجتماع للكابينت الخميس القادم لمناقشة عملية عسكرية في لبنان



القدس المحتلة/سما/

كشفت "هيئة البث الإسرائيلية" اليوم السبت 3 يناير 2026 أن الكابينت سيجتمع يوم الخميس القادم لمناقشة عملية عسكرية في لبنان.

وبينت هيئة البث ان إسرائيل تدرس شن عملية عسكرية في لبنان بعدما اكتفى الجيش حتى الآن بتنفيذ نشاط جوي وضربات من الجو فقط ، مشيرةً الى ان اسرائيل تبحث في تنفيذ عملية عسكرية في لبنان بهدف القضاء على ما تصفه بتهديد "حزب الله"

وزعمت مصادر عبرية ان "حزب الله" ، نجح في إعادة ترميم قدراته إلى حدّ ما، فيما يقول مسؤولون في إسرائيل إنَّ الحكومة اللبنانية تقف عاجزة أمام التنظيم.

ويشار الى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال لقائهما، إمكان توسيع الضربات الإسرائيلية في لبنان.

