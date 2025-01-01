3 شهداء بينهم طفلة وسيدة برصاص الاحتلال في بيت لاهيا شمال القطاع وحي الشجاعية شرق غزة

غزة /سما/

أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية اليوم السبت 3 يناير 2025عن استشهاد 3 مواطنين بينهم طفلة وسيدة بحي الشجاعية شرق غزة وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وأشارت المصادر الى استشهاد الشاب هارون نمر بهار 27 عاما بطلق ناري بالقرب من موقف حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأوضحت المصادر الطبية الي ان الطفلة فاطمة نمر معروف (11 عام) استشهدت برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة ، واستشهدت المواطنة سنيورة الشيش (45 عامًا) برصاص جيش الاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

وكانت وزارة الصحة أعلنت ان عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ 416 شهيداً وإجمالي الإصابات: 1,153 ، و إجمالي الانتشال: 683

في حين بلغت الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 ، بلغ 71,271 شهيداً ، و171,233 إصابة .