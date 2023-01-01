الأوقاف: مستوطنون اقتحموا مسجدا ودنسوا حرمته بسلفيت

نابلس/سما/

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إن مستوطنين إسرائيليين اقتحموا الجمعة، مسجدا بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، ودنسوا حرمته.

وأوضحت الوزارة في بيان أن مستوطنين اقتحموا صباحا "مسجد السلام" في بلدة دير بلوط، والتقطوا صورا جماعية داخل محرابه، ودخلوه بأحذيتهم، معتبرة ذلك "انتهاكا لقدسية المكان واعتداء متعمدا على المساجد".

وأكدت أن هذه الحادثة تأتي في سياق تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية في الضفة الغربية.

وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية والحقوقية "بتحمل مسؤولياتها في حماية دور العبادة ووقف الاعتداءات المتكررة عليها".

ومنذ أن بدأ حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1105 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفًا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا.

بينما خلفت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة أكثر من 71 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، وقدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.