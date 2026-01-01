  1. الرئيسية
صحة غزة تنفي تسجيل إصابات بـ"داء البريميات" في القطاع

السبت 03 يناير 2026 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تنفي تسجيل إصابات بـ"داء البريميات" في القطاع



غزة/سما/

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، أنه في إطار متابعتها المستمرة للوضع الوبائي في القطاع، جرى رصد عدد من الحالات المشتبه بإصابتها بمرض الليبتوسبيروزيس (داء البريميات). وذكرت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، أنه جرى التعامل مع الحالات وفق البروتوكولات المعتمدة، وسحب العينات اللازمة وإرسالها للفحص في مختبرات متخصّصة خارج القطاع.

وأوضحت الوزارة أن "جميع نتائج الفحوصات المخبرية جاءت سلبية، ولا توجد حتّى تاريخه أي حالة مؤكدة مسجلة بهذا المرض في قطاع غزة"، نافيةً على نحوٍ قاطع صحة الأنباء المتداولة حول وجود إصابات. وأكدت في بيانها أنها الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة بالإعلان عن أي تفشٍ وبائي، داعيةً المؤسسات الطبية ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمسؤولية في نشر المعلومات، وأشارت إلى أن طواقم الطب الوقائي تواصل عملها على مدار الساعة لمتابعة الوضع الصحي.

وأشار الطبيب الفلسطيني محمد أبو ندى إلى أن تقارير حديثة تحدثت عن احتمال تفشي مرض الليبتوسبيروزيس، ولا سيّما في مناطق النزوح المكتظة في قطاع غزة، بعد تدهور الحالة الصحية والبيئية نتيجة الحرب، وفق مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة الفلسطينية حول المرض وأسبابه وطرق الوقاية منه.

وأوضح أبو ندى أن الليبتوسبيروزيس، أو داء البريميات، هو مرض حيواني المصدر تسببه عدوى بكتيرية تنتقل من الحيوانات، وخاصة القوارض والماشية، إلى البشر عبر المياه أو التربة الملوثة ببولها، أو من خلال جروح في الجلد والأغشية المخاطية.

