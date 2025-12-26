الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 71,384 شهيدا

غزة/سما/

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71,384 شهيدا، و171,251 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت مصادر طبية، يوم السبت، إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، 3 شهداء (بينهم شهيدان جديدان، وشهيد جرى انتشال جثمانه)، و18 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبينت، أن اجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) قد ارتفع إلى 418، واجمالي الإصابات إلى 1,171، فيما جرى انتشال 684 جثمانا.

ونوهت إلى اضافة عدد 110 شهداء إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء، خلال الفترة من 26/12/2025 حتى 02/01/2026.