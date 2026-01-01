  1. الرئيسية
البيت الأبيض : مادورو سيُقدَّم إلى العدالة لمحاسبته

السبت 03 يناير 2026 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض : مادورو سيُقدَّم إلى العدالة لمحاسبته



واشنطن/سما/

أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيُقدم للمحاكمة على "جرائم اتهم بها".

وكتب لانداو على منصة "إكس": "الآن سيُقدَّم (مادورو) أخيرا إلى العدالة لمحاسبته على جرائمه".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقا عن "ضربة واسعة النطاق ناجحة" ضد فنزويلا، مؤكدا أن مادورو وزوجته قد تم أسرهما وإخراجهما من البلاد.

كما وعد ترامب بالإدلاء بتفاصيل إضافية خلال الساعات القليلة القادمة.

وفي أول تعليق ؤسمي روسي على الضربات الأمريكية التي استهدفت فنزويلا، أكدت وزارة الخارجية الروسية إدانتها لأي تدخل عسكري في فنزويلا، مشددة على أن الذرائع التي قدّمتها الولايات المتحدة، لتنفيذ عملية عسكرية ضد كاراكاس، غير مقبولة.

