تقرير : مقتل جنود ومدنيين واعتقال الرئيس خلال 30 دقيقة

السبت 03 يناير 2026 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير : مقتل جنود ومدنيين واعتقال الرئيس خلال 30 دقيقة



كاراكاس/ وكالات/

شهدت فنزويلا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، هجومًا خاطفًا استمر نحو 30 دقيقة، وأسفر عن مقتل عدد من الجنود والمدنيين، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وبحسب موقع "بولتيكو" الأمريكي، فإن اعتقال مادورو جاء عقب هجوم واسع على فنزويلا استمر 30 دقيقة.

وأعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز أن الهجوم الأمريكي على الأراضي الفنزويلية أسفر عن مقتل عدد من المسؤولين والعسكريين والمدنيين.

وقالت رودريغيز في بث نقلته القناة التلفزيونية الحكومية VTV: "ندين هذا العدوان الوحشي الذي أودى بحياة مسؤولين وعسكريين وفنزويليين أبرياء".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي شن ضربات ناجحة ضد فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو الذي جرى اعتقاله واقتياده خارج فنزويلا.

وكانت وزارة العدل الأمريكية وجهت اتهامات لمادورو بالاتجار بالمخدرات، وعرضت مكافأة مالية كبيرة مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

