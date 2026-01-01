كاتس يوعز للجيش الإسرائيلي للاستعداد لاحتمال العودة للحرب في غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، انه اصدر تعليماته للجيش بالـ"استعداد لاحتمال عودة الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة".

فيما أشار مصدر لموقع "واللا" الإسرائيلي، إلى أن "هناك احتمال ضئيل أن تسمح إسرائيل بدخول البضائع إلى غزة، لأن ذلك يعني السماح بإعادة إعمار المنطقة دون استعادة رفات الرقيب أول ران غفيلي، آخر أسير إسرائيلي، ودون نزع سلاح حماس أو تفكيك الحركة".

يأتي هذا فيما تضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة وخطة السلام.

إلا أن واشنطن اقترحت أمام رفض إسرائيل، البدء بإعادة إعمار منطقة رفح التي لا يتواجد فيها عناصر من حماس والتي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية.