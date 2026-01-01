  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الخارجية الأمريكي الأسبق يوجه رسالة لـ”كل عميل في الموساد” يسير في تظاهرات إيران

السبت 03 يناير 2026 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الأمريكي الأسبق يوجه رسالة لـ”كل عميل في الموساد” يسير في تظاهرات إيران



وكالات / سما/

رأى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو، أن النظام الإيراني يمر بمرحلة “حرجة”، معتبرا أن استقدامه لمن وصفهم بالـ”مرتزقة” يمثل “أمله الأخير” في مواجهة الاحتجاجات الداخلية.
وكتب بومبيو في حسابه على منصة “إكس”: “النظام الإيراني في مأزق. استقدام المرتزقة هو أمله الأخير”.

وأضاف: “اضطرابات في عشرات المدن، وقوات الباسيج محاصرة – مشهد، طهران، زاهدان، والمحطة التالية: بلوشستان”.

وأشار المسؤول الأمريكي السابق إلى مرور 47 عاما على قيام النظام الإيراني، بالتزامن مع وجود دونالد ترامب – الرئيس الأمريكي السابع والأربعين – في البيت الأبيض، متسائلا عمّا إذا كان ذلك “مجرد مصادفة”.
واختتم بومبيو تصريحاته بعبارة لافتة ومثيرة للجدل، وجه فيها التهنئة بالعام الجديد للمتظاهرين الإيرانيين، حيث قال: “عام جديد سعيد لكل إيراني ينزل إلى الشوارع، وكذلك لكل عميل للموساد يسير إلى جانبهم”، في إشارة صريحة منه إلى وجود عناصر استخباراتية أجنبية إلى جانب المحتجين.

 

وكان ترامب قد أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة “ستتدخل لإنقاذ المتظاهرين السلميين في إيران إذا أقدمت السلطات على إطلاق النار عليهم”، مشددا على أن بلاده “جاهزة للتحرك فورا لحماية المحتجين السلميين”.
من جانبه، حذر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، ترامب من “مغامرة خطرة”، بعد تهديداته بالتدخل إذا أقدمت السلطات في إيران على قتل المتظاهرين.
وتزامنت هذه التصريحات مع اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران على خلفية التدهور الاقتصادي وارتفاع كلفة المعيشة، حيث دخلت التحركات يومها الخامس وشملت محافظات ريفية، فيما أعلنت السلطات الإيرانية مقتل سبعة أشخاص على الأقل وتسجيل اعتقالات، بحسب ما أفادت به مصادر رسمية ووكالات أنباء إيرانية.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري : واشنطن تخلي قواعدها بصورة عاجلة من الشرق الأوسط وحرب طاحنة خلال أسابيع ..

أنجلينا جولي من رفح: ما شاهدته من قصص فلسطينيين يفوق الوصف

يستعدون لهجوم جديد على غزة..أيزنكوت يهاجم حكومة نتنياهو: حرب بلا استراتيجية واضحة وإسرائيل على مفترق طرق خطير

جدعون ليفي يكتب عن اجتماع نتنياهو وترامب الأخير..

بسبب قراراته بشأن مقاطعة تل أبيب.. إسرائيل تهاجم ممداني مجددا بعد يوم من تسلمه مهام منصبه

اليمن : اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة والمجلس “الانتقالي"وغارات سعودية عنيفة

انفجارات عنيفة تهز العاصمة الفنزويلية كاراكاس وتحليق مكثف لطائرات حربية اميركية

الأخبار الرئيسية

IMG_3210

ترامب يعلن رسميًا اعتقال الرئيس مادورو وزوجته خلال عملية أمنية خاصة ونقلهما جوًا إلى خارج فنزويلا

انفجارات عنيفة تهز العاصمة الفنزويلية كاراكاس وتحليق مكثف لطائرات حربية اميركية

الاحتلال الاسرائيلي يشن غارات شرقي دير البلح وخان يونس وإطلاق نار شرق غزة

الاعلام العبري: فتح معبر رفح خلال ايام والتواجد الاسرائيلي سيكون غير مرئياً..

موقع عبري : واشنطن تخلي قواعدها بصورة عاجلة من الشرق الأوسط وحرب طاحنة خلال أسابيع ..

الاتصالات الفلسطينية