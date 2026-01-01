تراجع أسعار الذهب والنفط عالميا

وكالات / سما/

أغلقت أسعار الذهب، على تراجع عند التسوية في ختام تعاملات أول أيام العام الجديد.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند التسوية بنسبة (0.3%) لتصل إلى (4329.6) دولارًا للأوقية، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.28%) ليصل إلى (4326.23) دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (2.1%) لتصل إلى (72.75) دولارًا، وزاد البلاتين بنسبة (0.2%) مسجلًا (2057.74) دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة (2.4%) ليصل إلى (1642.90) دولارًا.

كما تراجعت أسعار النفط عند الإغلاق في أول أيام التداول لعام 2026.

وانخفضت العقود الآجلة لخام ​برنت عشرة سنتات إلى (60.75) دولارًا للبرميل عند التسوية، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات إلى (57.32) دولارًا للبرميل عند التسوية.