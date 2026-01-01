تراجع أسعار الذهب والنفط عالميا

أغلقت أسعار الذهب، على تراجع عند التسوية في ختام تعاملات أول أيام العام الجديد.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند التسوية بنسبة (0.3%) لتصل إلى (4329.6) دولارًا للأوقية، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.28%) ليصل إلى (4326.23) دولارًا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (2.1%) لتصل إلى (72.75) دولارًا، وزاد البلاتين بنسبة (0.2%) مسجلًا (2057.74) دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة (2.4%) ليصل إلى (1642.90) دولارًا.
كما تراجعت أسعار النفط عند الإغلاق في أول أيام التداول لعام 2026.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات إلى (60.75) دولارًا للبرميل عند التسوية، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات إلى (57.32) دولارًا للبرميل عند التسوية.